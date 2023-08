Milan aide l'OM à bien finir le mercato

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a du choix en milieu de terrain, ce qui incite Pablo Longoria a accueillir à bras ouverts des offres pour certains joueurs. C'est le cas de Jordan Veretout, lequel a tapé dans l'oeil d'un cador italien.

Titulaire face au Panathinaïkos, Jordan Veretout a retrouvé le banc de touche samedi au Vélodrome contre Reims, entrant à la 67e minute à la place de Valentin Rongier. Cette décision technique résume assez bien la situation du milieu de terrain de 30 ans, lequel est dans une position inconfortable un an seulement après avoir rejoint l’Olympique de Marseille en provenance de l’AS Roma pour 11 millions d’euros. Dit de manière plus brutale, en accord avec Marcelino, Pablo Longoria étudiera toutes les offres qui pourraient lui parvenir d'ici à la fin du mercato, le 1er septembre, concernant Jordan Veretout. Depuis quelques jours, la rumeur évoquait un possible retour en Serie A pour le joueur formé à Nantes, un « gros club » étant cité dans un possible transfert. Ce lundi, La Repubblica dévoile le nom de ce cador italien et européen.

Veretout, un Français de plus à Milan ?

Pour Jordan Veretout, c’est de l’AC Milan qui viendrait ce gros intérêt, précise le quotidien italien. Les Rossoneri pensent en effet au milieu de terrain de l’OM pour remplacer Rade Krunic, lequel est convoité par Besiktas. A deux ans de la fin de son contrat avec Marseille, l’international français pourrait donc rejoindre la forte escouade tricolore (Giroud, Maignan, Hernandez, Adli, Kalulu) de l’AC Milan à la condition que le milieu bosnien de 29 ans parte vers la Turquie d’ici la fin du mercato, ce qui serait bien engagé à en croire le média italien. En Serie A, Jordan Veretout a gardé une très bonne image, ses années à la Fiorentina, puis à Rome, ayant démontré qu'il savait s'exporter. Il faut désormais savoir ce que le club lombard peut proposer à Pablo Longoria pour son milieu de terrain.