OM : Wass sèche l’entraînement, le coup de pression !

A la recherche d’un latéral droit, l’OM cible Pol Lirola et Daniel Wass, deux pistes qui tardent à se concrétiser au mercato.

Le début de la saison approche et pour l’instant, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas de latéral droit. L’une des pistes de Pablo Longoria se nomme Daniel Wass, en fin de contrat avec le FC Valence en juin 2022. La piste de l’international danois, pour qui Valence réclame près de 8 ME, est plus difficile à concrétiser que prévu. Mais selon les informations obtenues par SuperDeporte, l’ex-défenseur d’Evian Thonon-Gaillard a la ferme intention de se libérer de son contrat avec Valence pour signer à Marseille. La preuve, il n’a pas participé à l’entraînement du club espagnol ce mardi.

Wass aimerait partir libre à l'OM

Officiellement, Daniel Wass souffre de « douleurs musculaires » selon le FC Valence. Mais pour le quotidien espagnol, les douleurs du Danois ressemblent davantage à une stratégie de pression afin de faire craquer le FC Valence et obtenir son départ vers l’Olympique de Marseille. Le média local, spécialiste de Valence, rappelle par ailleurs que Geoffroy Kondogbia avait adopté une stratégie similaire l’an dernier et avait obtenu gain de cause avec un transfert à l’Atlético de Madrid. Enfin, SuperDeporte affirme que Daniel Wass souhaite purement et simplement être libéré par le FC Valence afin de signer libre à l’OM, un scénario dont rêve bien sûr le président marseillais Pablo Longoria…