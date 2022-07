Merci l'OM ! Saliba est prêt, Arsenal le garde

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis qu'il a quitté l'ASSE pour signer à Arsenal, en 2019, William Saliba n'a pas eu sa chance chez les Gunners. Mais cette fois son coach annonce compter sur lui, hélas pour l'OM.

D’abord prêté à Saint-Etienne, d’où il venait d’être transféré, puis à l’OGC Nice lors du mercato d’hiver 2021, et enfin toute la saison passée à l’Olympique de Marseille, William Saliba a retrouvé Arsenal, où il a encore deux ans de contrat. Du côté de l’OM, on espère toujours pouvoir négocier le retour du défenseur devenu international tricolore cette année, Pablo Longoria pensant pouvoir rafler la mise en toute fin de mercato, si le joueur de 21 ans n’a pas assez de temps de jeu lors des premières journées de Premier League. Cependant, du côté des Gunners, Mikel Arteta n’ouvre pas réellement la porte à un nouvel accord avec le vice-champion cet été. Actuellement en tournée de préparation avec son équipe aux Etats-Unis, le manager d’Arsenal a clairement fait comprendre qu’il s’était entretenu avec William Saliba et qu’effectivement il voulait que ce dernier s’installe dans son équipe-type cette saison. Arteta a été limpide, hélas pour l’OM

Arteta pense que Saliba est enfin prêt pour la Premier League

Face à la presse anglaise, qui l’interrogeait sur le fait que le défenseur français n’avait jamais eu sa chance avec Arsenal et pourrait repartir à Marseille, Mikel Arteta a rejeté l’idée d’un transfert ou d’un prêt de son joueur à l'OM ou ailleurs. « William est dans mes plans et nous sommes tous ravis de l’avoir. C'est un joueur talentueux, qui a montré ce qu'il savait faire à Marseille. La façon dont notre relation a commencé n'était pas typique, mais notre plan a toujours été de le recruter et ensuite de le prêter. Nous avons essayé de le préparer de la meilleure façon possible pour ce qu'il affrontera en Premier League. S’il a du temps de jeu garanti ? Nous ne pouvons garantir à personne de jouer avec l’équipe première. Mais je garantis que les joueurs qui nous font progresser vont beaucoup jouer. William s'est amélioré dans tellement de domaines. Le temps qu'il a passé à l'étranger a renforcé sa confiance en lui », a confié le manager d’Arsenal, histoire de ne pas laisser place au suspense.