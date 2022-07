Saliba à l’OM, coup de théâtre le 31 août

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté sans option d’achat à l’OM la saison dernière, William Saliba a repris le chemin de l’entraînement à Arsenal.

Depuis le début du mercato, les dirigeants de l’Olympique de Marseille sondent régulièrement leurs homologues londoniens au sujet de William Saliba. Mais pour l’instant, la réponse d’Arsenal est catégorique : le manager du club Mikel Arteta compte sur l’international français pour la saison à venir, sans pour autant lui promettre une place de titulaire. Arsenal, qui ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine, n’est pas encore ouvert à un transfert de l’international français. Cela étant, Pablo Longoria reste patient et estime qu’une opportunité risque de se présenter pour l’OM dans le dossier William Saliba d’ici à la fin du mercato. C’est ainsi que selon les informations de Mohamed Toubache Ter, le club phocéen espère une belle surprise avec le retour du roc formé à l’ASSE à la fin du mois d’août.

Longoria s'arme de patience pour Saliba

« Dossier Saliba : toujours sous le coude pour Longoria mais ce dernier attendra la dernière semaine d’août afin de voir si c’est possible… voir la situation sportive du joueur, notamment. Saliba n’a pas prolongé à Arsenal et ne compte pas le faire… pour le moment » a publié l’insider, pour qui la volonté de William Saliba n’est pas de prolonger son contrat avec Arsenal dans les jours à venir, malgré les rumeurs lancées par la presse anglaise à ce sujet. En fin de contrat dans un an avec les Gunners, William Saliba n’a jamais caché en privé qu’il était favorable à un retour à l’Olympique de Marseille, qui plus est afin de disputer la Ligue des Champions, une compétition pour laquelle Arsenal n’est pas qualifié. De plus, l’international tricolore a l’assurance de jouer à Marseille, c’est qui n’est pas le cas à Arsenal. Et cela est crucial à six mois de la Coupe du monde au Qatar. Autant dire que des surprises sont encore possibles dans ce dossier, ce dont Pablo Longoria a bien conscience.