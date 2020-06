Mercato : La douche froide, l'OM à la ramasse pour M'Baye Niang

Dans : OM.

L’info lâchée par Canal+ sur le mercato de l'OM ce dimanche soir a fait l’effet d’une bombe.

Selon la chaine cryptée, l’OM aurait en effet trouvé un accord avec le Stade Rennais pour le transfert de M’Baye Niang. A hauteur de 20 ME s’il vous plait. Pour expliquer ce coup de théâtre, il faut se tourner vers Frank McCourt, le propriétaire de l’Olympique de Marseille. L’Américain aurait totalement lâché les cordons de la bourse grâce à un virement de 40 ME, dont la moitié aurait servi à faire craquer le Stade Rennais pour son buteur sénégalais. De quoi choquer doublement. D’une part car l’OM est suivi de près par l’UEFA en raison de ses grosses difficultés financières, et doit notamment vendre pour 60 ME cet été sous peine de grosses sanctions. Ensuite car le marché des transferts franco-français n’ouvre que lundi, et qu’un achat aussi tôt plomberait littéralement la saison 2019-2020 sur le plan financier.

Malgré l’aplomb de Canal+ pour effectuer cette annonce, RMC se montre beaucoup plus circonspect. « Aucune offre de l’OM pour Niang. Même pas un appel. Des discussions avec d’autres clubs mais même pas un signal de l’OM », a ainsi fait savoir un membre du club breton à Mohamed Bouhafsi, plutôt bien informé sur le marché des transferts français. Une preuve que les deux clubs n’en sont même pas au stade des discussions selon la radio sportive, et que pour le moment, Niang est plus proche d’un autre club en cas de départ, que de l’OM.