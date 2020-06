OM : McCourt lâche 40 ME, Marseille achète Niang

Dans : OM.

Coup de tonnerre sur le marché des transferts en France, l’Olympique de Marseille va acheter M’Baye Niang très rapidement, affirme Canal+.

Pour la chaine cryptée, un accord est sur le point d’être trouvé entre l’OM et Rennes, pour un transfert autour de 20 ME. L’attaquant sénégalais n’a pas caché son désir de rejoindre le club phocéen ces derniers jours, que ce soit par les prises de parole dans les médias, ou par ses proximités avec certains joueurs de l’effectif olympien. Et tout cela pourrait donc se concrétiser très rapidement, avec l’ouverture du marché des transferts franco-français ce lundi. Canal+ indique en effet que, pour se permettre cette dépense alors que l’OM doit récupérer plus de 60 ME sur le marché des transferts pour éviter un déficit colossal, c’est le propriétaire Frank McCourt qui aurait décidé de remettre la main à la poche.

Alors qu’il avait juré il y a un an que l’enveloppe de son investissement était totalement dépensée et qu’il fallait désormais s’en sortir sans lui, l’Américain a visiblement tenu à montrer son attachement à l’OM. Cette somme de 40 ME lâchée par McCourt permettrait donc de se payer M’Baye Niang très rapidement, et ensuite de combler une partie du déficit. Résultat, le journaliste de Canal Dominique Armand assure que les Marseillais devront simplement vendre pour environ 40 ME cet été afin d’arriver à leurs fins sur le plan comptable. Cela pourrait suffire pour la DNCG, mais pas forcément pour l’UEFA, qui ne prend en général pas en compte ce genre de manoeuvres pour son fair-play financier. Mais en attendant, l’arrivée de M’Baye Niang en provenance du Stade Rennais est quasiment acquise en ce qui concerne Canal+.