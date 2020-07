OM : Eyraud recrute l’anti-Leonardo, c’est malin

Dans : OM.

Ce week-end, l’Olympique de Marseille a levé les doutes au sujet de l’identité de son directeur du football en nommant Pablo Longoria.

L’Espagnol de 33 ans dispose d’un CV d’envergure en dépit de son jeune âge. Et pour cause, il a notamment travaillé à l’Atalanta Bergame, au FC Valence ou encore à la Juventus de Turin et à Sassuolo. Autant dire que c’est un homme habitué des grands clubs et de la pression populaire que Jacques-Henri Eyraud s’est offert afin de succéder à Andoni Zubizarreta. Surtout, c’est un véritable responsable du recrutement, spécialiste du scouting et du trading, qui a rejoint la Provence. Exactement le type de profil qu’il fallait à Marseille selon Giovanni Castaldi, le consultant de La Chaîne L’Equipe.

« Avec Longoria, l’OM a-t-il trouvé son chaînon manquant ? Oui ! Que l’OM doive vendre, c’est une réalité. Mais ils ont aussi besoin de quelqu’un qui recrute des joueurs à bas coût pour pouvoir faire des plus-values derrière. Longoria a un gros réseau de scouting. Il est typiquement dans le profil du recruteur moderne. L’OM n’avait pas besoin d’un directeur sportif type Leonardo. Car Villas-Boas comble très bien le vide médiatique laissé. Ils ont besoin d’une personne qui sait recruter malin pour revendre fort après. Et visiblement, ce sont les compétences de Longoria. Eyraud va vraiment prendre du recul. L’OM a fait des choses intelligentes. Ils ont pris quelqu’un pour le business, avec Hugues Ouvrard. Et Longoria qui va s’occuper du sportif. Il ne sera pas directeur sportif, mais il sera là pour soulager Villas-Boas dans le recrutement et pour faire du scouting. En gros, c’est un responsable du recrutement » a indiqué le chroniqueur. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria, qui entrera officiellement en fonctions le 3 août prochain, parviendra à réaliser quelques bons coups avec des moyens financiers très limités au mercato.