Mbemba, Clauss, la défense de l’OM fait saliver Rennes

Par Corentin Facy

Les dernières heures du mercato s’annoncent mouvementées chez les cadors de Ligue 1 et cela concerne notamment Rennes et l’OM, deux clubs qui pourraient être liés par certains dossiers.

Il reste un peu moins de 72 heures aux clubs de Ligue 1 pour faire leurs dernières retouches lors de ce mercato hivernal, dont la clôture officielle est fixée au jeudi 1er février à 23h59. Les cadors du championnat de France sont très actifs cet hiver à l’instar de l’OL ou encore de l'Olympique de Marseille. Un autre club pourrait agiter la rubrique mercato dans les jours à venir, il s’agit du Stade Rennais. Et pour cause, un potentiel départ d’Assignon est dans les tuyaux et s’il venait à se concrétiser, le club breton devra impérativement le remplacer. Qui de mieux pour cela que Jonathan Clauss, latéral droit de l’Equipe de France et poussé vers la sortie à la surprise générale par le club olympien ?

Jonathan Clauss agace Longoria, séisme à Marseille ! https://t.co/9zMQS5TIWC — Foot01.com (@Foot01_com) January 29, 2024

A en croire Guillaume Lainé, journaliste pour Ouest-France, cette possibilité n’est pas à exclure tout comme celle de voir Rennes se positionner sur Chancel Mbemba même si à priori, la piste du défenseur congolais a déjà été refermée. « À moins de 72h de la fin du mercato, tout reste encore possible : départ d’Assignon, arrivée d’un attaquant, sempiternel cas du défenseur central, pour lequel les nombreuses pistes étudiées n’ont jusqu’ici pas fait l’unanimité. Assignon aurait notamment des touches en Angleterre (et si Clauss quittait l’OM ?). En défense centrale, les pistes Mbemba (OM) ou Nelsson (Galatasaray) ont été étudiées récemment, mais (a priori) écartées » a publié le journaliste

Le Stade Rennais s’intéresse donc de près ou de loin à deux joueurs de l’Olympique de Marseille en cette période de mercato hivernal. Deux dossiers à suivre auquel il faut ajouter celui de Ludovic Blas, milieu offensif de Rennes qui intéresse Mehdi Benatia et Pablo Longoria pour renforcer le secteur offensif de l’Olympique de Marseille. Alors qu’en début de mercato, le club phocéen s’est intéressé à Matic, Rennais avant son départ pour l’OL, les deux clubs risquent d’être liés de manière étroite dans ces trois derniers jours du mercato hivernal.