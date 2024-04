7e ou 8e, l’OM connait son classement final

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'avance plus en Ligue 1 depuis quelques semaines. L'inquiétude est grande sur la Canebière et les prédictions ne sont pas bonnes du tout pour les hommes de Jean-Louis Gasset.

A Marseille, l'heure est aux doutes après une nouvelle défaite en Ligue 1. Qui plus est dans un Classique face au PSG. Jean-Louis Gasset et ses hommes vont devoir mettre les bouchées doubles pour repartir de l'avant et espérer sécuriser une place en coupe d'Europe la saison prochaine. Mais rien n'est moins sûr, alors que les joueurs phocéens paraissent éreintés et sont en plus de cela amputés de nombreux éléments importants. Dans l'état actuel des choses, difficile d'imaginer un avenir proche radieux pour l'OM. Ce n'est pas l'intelligence Opta qui dira le contraire...

L'OM, ça ne sent pas bon

Ces dernières heures, l'outil statistiques d'Opta a en effet donné ses prédictions concernant l'Olympique de Marseille en cette fin de saison. Et ce n'est pas bon. Pour Opta, les Phocéens ont le plus de chances de terminer à la... 8e place.

Voici d'ailleurs les prédictions détaillées :

2ème 0,1%

3ème 0,8%

4ème 3,8%

5ème 10,0%

6ème 16,6%

7ème 21,8%

8ème 24,2%

9ème 16,1%

10ème 5,3%

Une huitième place serait assez terrible pour l'OM, qui ne serait pas européen. Pablo Longoria verrait sa position menacée, alors que les caisses sont déjà peu remplies. Les ambitions pourraient être revues à la baisse lors du prochain marché des transferts estival. Les joueurs phocéens savent donc ce qui leur reste à faire : déjouer les pronostics et finir la saison en boulet de canon. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'OM n'aura pas la tâche facile puisque que le club se déplacera sur la pelouse du LOSC, candidat au podium. L'occasion parfaite pour envoyer un message ou au contraire s'enfoncer un peu plus en championnat avant d'affronter Benfica en Ligue Europa.