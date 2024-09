Mbemba a fait un sacrifice XXL pour l'OM au mercato

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a fait des choix forts cet été sur le marché des transferts. Roberto De Zerbi a notamment signifié à Chancel Mbemba qu'il ne faisait pas partie de ses plans avec les Phocéens.

Roberto De Zerbi n'a pas signé à l'OM pour faire de la figuration. L'ancien de Brighton veut jouer les premiers rôles en Ligue 1 et tout faire pour remporter la Coupe de France. L'Italien a dû faire des choix forts lors de son arrivée. Et parmi les joueurs qu'il ne voulait pas : Chancel Mbemba. Une claque pour l'international congolais, pourtant homme très important des derniers mois à l'Olympique de Marseille. Cet été, Mbemba n'a pas trouvé chaussure à son pied malgré quelques offres. S'il sait qu'il ne jouera presque pas cette saison avec les Phocéens, le défenseur central veut continuer de se battre à fond. Car il aime l'OM grandement et ne manque jamais une occasion de le rappeler.

Chancel Mbemba et l'OM, le rêve s'est réalisé malgré tout

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mbemba (@chancel22)

Lors de propos tenus ces dernières heures sur sa chaine YouTube, l'ancien joueur du FC Porto a en effet rappelé qu'il avait fait un gros sacrifice pour pouvoir rejoindre Marseille en 2022 : « Il fallait que je vienne à Marseille, il fallait que j’arrive en France. J’ai reçu une très belle offre venant des pays du Golfe. Mais tant que je n’avais pas atteint mon objectif, j’ai dit non. J’ai laissé pour signer à Marseille ». Malheureusement pour lui, son idylle avec l'OM ne se termine pas vraiment de la meilleure des manières. En fin de contrat en juin 2025 avec le club phocéen, Chancel Mbemba se prépare à faire une année blanche avec Roberto de Zerbi. A moins que toutes les parties ne parviennent à trouver un accord pour une résiliation de bail. Et peut-être qu'à ce moment-là, le Congolais de 30 ans pourra rejoindre un championnat plus exotique.