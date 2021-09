Matteo Guendouzi, l'OM tient son patron à 10 millions d'euros

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Malgré la désillusion subie par son Olympique de Marseille sur la pelouse du Lokomotiv Moscou lors de la première journée de l’Europa League (1-1), Mattéo Guendouzi a encore marqué des points jeudi.

Sous les ordres de Jorge Sampaoli, les joueurs tournent pour composer le onze de départ. Presque tous sauf Mattéo Guendouzi. En effet, depuis le début de la saison, le joueur de 22 ans a toujours été titulaire dans le milieu de terrain du club phocéen. Il faut dire que l'international français est déjà indispensable à Marseille. Véritable patron du jeu olympien en l’absence de Dimitri Payet, Guendouzi a une nouvelle fois brillé à Moscou jeudi. Lors du match nul de l’OM contre le Lokomotiv, le jeune formé à Lorient a effectivement été dans tous les bons coups jusqu’à sa sortie pour Lirola en fin de match.

Le match de Matteo Guendouzi

pic.twitter.com/pbcRoxlEzw — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) September 16, 2021

Guendouzi au four et au moulin

En début de partie, il aurait pu ouvrir le score sans la parade de Guilherme. Par la suite, il a aussi été dangereux aux côtés d’Amine Harit, avant d’être à l’origine de l’action du penalty d’Under. Au-delà de ça, Guendouzi a été omniprésent, avec 82 ballons touchés, et notamment dans le lancement des actions offensives. Grâce à un volume de jeu impressionnant et à un état d’esprit irréprochable, Guendouzi montre en tout cas qu’il a les épaules pour porter le maillot de l’OM.

« On n'a pas été intelligents en fin de match »

Après le nul à Moscou, il n’a d’ailleurs pas hésité à pousser un coup de gueule pour faire réagir ses coéquipiers. « C’est une énorme déception. On maîtrise le match de la 1ère à la 87e minute. On se prend un but con. On n'a pas su gérer la seule occasion qu'ils ont eu en deuxième période. C'est le football. On a beaucoup de situations pour marquer 2-3-4 buts. On n'a pas été intelligents en fin de match. On aurait pu garder le ballon, les faire courir, surtout qu’ils étaient 10 », a balancé Guendouzi au micro de RMC Sport. Une déclaration lourde de sens, quand on sait que l’OM a baissé le pied après la sortie de Guendouzi…

Guendouzi, une recrue adoptée à Marseille

Quoi qu’il en soit, Guendouzi, lui, n’a rien à se reprocher. Et son arrivée estivale est déjà considérée comme une belle réussite de la part de Pablo Longoria. En juillet dernier, il a été prêté par Arsenal avec une option d’achat d’un peu plus de 10 millions d’euros. Un montant qui paraît bien faible à la vue des qualités affichées par le Phocéen depuis le début de la saison. À Marseille, et comme de nombreuses recrues comme Under ou Saliba, Guendouzi fait en tout cas l’unanimité.