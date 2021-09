EL : Cruelle désillusion pour l'OM à Moscou

Dans : OM.

Par Alexis Rose

1ère journée de l'Europa League :

RZD Arena.

Lokomotiv Moscou - Olympique de Marseille : 1-1.

Buts : Anjorin (89e) pour le Lokomotiv Moscou ; Under (59e sp) pour l'OM.

Expulsion : Tiknizyan (58e) pour le Lokomotiv Moscou.

Suite à un bon début de saison en championnat, l'Olympique de Marseille voulait réussir son entrée en lice en Coupe d'Europe. En vain...

Pourtant, l'équipe de Jorge Sampaoli avait fait le plus dur. Vu qu'en deuxième période, Under avait provoqué un penalty et l'expulsion de Tiknizyan (58e), avant de se faire justice lui-même (0-1 à la 59e). Un tournant du match qui n'en était pas vraiment un au final, puisqu'Anjorin égalisait pour Moscou en toute fin de rencontre (1-1 à la 89e)... Ce coup du sort ne permet donc pas aux Phocéens de prendre la tête du Groupe E, puisque son prochain adversaire, Galatasaray, a dominé la Lazio (1-0).