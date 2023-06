Marcelo Gallardo arrive à l'OM, et il a un cadeau ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le poste laissé vacant par Igor Tudor devrait être rapidement occupé. Marcelo Gallardo, l'ancien entraîneur de River Plate, n'est plus très loin de l'Olympique de Marseille, c'est ce que confirme ce lundi des médias espagnols.

Ce week-end a probablement été décisif concernant la nomination du futur entraîneur de l’OM. Parti assister à la finale de la Ligue des champions en Turquie, le président de l’Olympique de Marseille a bien rencontré Marcelo Gallardo comme l’affirmait Abdellah Boulma. Mais à en croire les révélations du quotidien sportif espagnol AS, Alexis Sanchez était également présent lors de cette rencontre entre Pablo Longoria et Marcelo Gallardo. L’attaquant chilien aurait en effet mis une condition à une prolongation de contrat avec l’OM, à savoir connaître le successeur d’Igor Tudor.

Et pour Pedro Iranzo, il est désormais clair que celui qui est surnommé El Muneco (Ndlr : La Poupée) est « proche de Marseille », l’accord pouvant même être officialisé durant la semaine. « Avec un style offensif et avec un 4-3-3 en étendard, le football proposé par Marcelo Gallardo se marie parfaitement avec celui sur lequel Pablo Longoria mise à Marseille », explique le journaliste espagnol, qui n'a aucun doute sur la concrétisation d'un accord.

Gallardo a rencontré Longoria et Alexis Sanchez

Après une carrière de joueur qui l’a vu passer en Ligue 1 sous le maillot de Monaco et du PSG, Marcelo Gallardo avait pris les commandes du Nacional (Uruguay). Puis en juin 2014 il s’installait sur le banc du légendaire club argentin de River Plate. Mais après neuf saisons, et 424 matchs aux commandes d'une équipe avec qui il a gagné la totalité des trophées qui existent, l’entraîneur de 47 ans a décidé de tourner la page et envisage donc de rejoindre l’Europe. Un souhait qui va probablement rapidement se concrétiser, sa présence lors du match Manchester City-Inter ayant visiblement été remarquée. Pour l'OM, il ne reste plus qu'à sceller l'accord avant d'annonce la très bonne nouvelle.

Marcelo Gallardo a régulièrement été annoncé comme proche de l’Olympique de Marseille, mais également du Paris Saint-Germain. Cependant, c'est désormais l'OM qui devrait frapper un grand coup à l'entame du mercato 2023. Car c'est une évidence, celui qui avait été brutalisé par Christophe Galtier en 2000 lorsque l'un était à l'OM et l'autre à Monaco est devenu une référence mondiale. Et si en plus, il permet de conserver Alexis Sanchez au Vélodrome, alors les supporters marseillais ne peuvent que se réjouir. A Pablo Longoria de finir le travail.