Marcelino traumatisé par l’OM, l'Espagne en a la preuve

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques semaines, Marcelino décidait de quitter l'OM. L'entraineur espagnol pourrait déjà reprendre du service mais pas à n'importe quelles conditions.

Alors qu'il avait pris les rênes de l'OM l'été dernier, Marcelino a connu une expérience difficile dans la cité phocéenne. Des résultats peu satisfaisants, un style de jeu pas convaincant et des brouilles avec les fans du club marseillais ont marqué son aventure. Cette dernière a tourné court après une réunion qui a suivi le match nul face à Toulouse en Ligue 1. Marcelino n'a pas toléré les menaces qui ont été prononcées envers le staff de l'OM et il a donc préféré quitter le navire. L'Espagnol garde tout de même une belle cote sur le marché et aurait bientôt pu reprendre du service dans son pays. Il se disait en effet que le FC Séville voulait le convaincre de revenir.

Marcelino veut prendre son temps

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sevilla FC (@sevillafc)

Selon les informations d'Orgullo de Nervion, un retour de Marcelino était devenu l’option principale pour le poste d’entraîneur. Mais pour rejoindre l'Andalousie, l'entraineur demandait trois choses : une sécurité pour un projet de 2-3 ans, une ambiance de travail sereine et des renforts pour lutter pour les premières places en Liga. D'après Marca, le club andalou n'était pas en mesure de lui garantir ses exigences, raison pour laquelle l'ancien de l'OM, âgé de 58 ans, a refusé le poste. Marcelino veut prendre son temps et être sûr du projet pour lequel il va entrainer après une expérience traumatisante à Marseille. Le FC Séville, 14e de Liga et en difficulté sur le plan économique, va devoir se trouver une autre perle rare. Si rien ne va trop en Liga, une qualification est toujours possible pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.