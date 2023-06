Marcelino et les joueurs, l'OM pille Valence au mercato

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Cet été, Pablo Longoria a décidé de s'appuyer sur la connexion valencienne à l'OM. Après avoir ramené Marcelino sur le banc marseillais puis Geoffrey Kondogbia, le président marseillais attaque désormais le Valence FC pour ses joueurs actuels.

Le 25 mai 2019, Valence terrassait le Barça de Messi en finale de la coupe du Roi. Un succès dû en grande partie au duo Marcelino-Pablo Longoria. Si depuis le club valencien est tombé dans le dernier quart du championnat espagnol, les deux hommes entendent bien récidiver...à l'OM. Longoria est devenu président du club phocéen et vient de nommer son ami entraîneur du club. La connexion issue du Valence FC se fait déjà sentir sur le mercato marseillais. Geoffrey Kondogbia, élément majeur de l'entrejeu valencien à l'époque, arrive dans les prochaines heures à l'OM.

L'OM se place sur Thierry Rendall Correia

Plus que reconstituer l'équipe de Valence de 2019, Longoria entend bien se servir alègrement dans l'effectif de son ancien club. En difficulté sportive avec un maintien assuré de justesse, Valence est aussi sur la corde raide d'un point de vue financier. Cela tombe bien pour l'OM qui vise l'un des nombreux éléments bradés par le club espagnol cet été, Thierry Rendall Correia, comme l'affirme la radio Cadena Ser.

L’OM aurait pris des renseignements sur le défenseur de Valence, Thierry Correia Rendall 🇵🇹 (24 ans) #TeamOM | #MercatOM



(CadenaSer) pic.twitter.com/OTENlpFtaJ — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) June 28, 2023

Le latéral droit portugais de 24 ans évolue au club depuis 2019. Il n'a cessé de progresser durant cette période, étant l'une des rares satisfactions d'une équipe en perdition. Selon la Cadena Ser, l'OM a tenté une première approche notamment pour connaître les intentions financières de Valence. Correia avait été acheté 12 millions d'euros il y a 4 ans et son contrat court jusqu'en 2026. Néanmoins, le club che est prêt à faire un prix intéressant à l'OM pour récupérer de l'argent frais le plus vite possible. Alors que les soldes d'été viennent de débuter en France, l'OM n'est pas en reste avec cette bonne affaire qui ne demande qu'à être conclue au plus vite.