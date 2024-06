Manuel Locatelli à l'OM, l'énorme transfert se confirme

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Pas encore officiellement nommé sur le banc de l'OM, Roberto de Zerbi influence déjà grandement le mercato marseillais. Grâce à lui, l'OM peut vraiment espérer recruter Manuel Locatelli, le milieu de terrain de la Juventus.

Un Roberto de Zerbi sur le banc et tout repart pour l'OM. Malgré une saison décevante conclue par une non-qualification européenne, le club phocéen attire facilement les joueurs au mercato. Lilian Brassier et Ismael Koné sont attendus sur la Canebière dans les prochaines heures avant peut-être un premier grand nom : Manuel Locatelli. La presse italienne a lancé la rumeur dans la semaine et cela s'avère être une information fiable. Foot Mercato confirme désormais que l'OM fait de Manuel Locatelli sa priorité au milieu de terrain. Le transfert ne sera pas simple à concrétiser mais les supporters phocéens peuvent être optimistes quand même.

Locatelli en prêt payant à l'OM ?

Champion d'Europe avec l'Italie en 2021, Locatelli était l'un des meilleurs milieux d'Europe il n'y a pas si longtemps. Néanmoins, il a été en moins en vue du côté de la Juventus et il a perdu sa place en sélection nationale. Absent de l'Euro 2024, il veut quitter son club pour revenir dans les radars de son sélectionneur. En plus, la Juve veut recruter plusieurs joueurs à son poste cet été : Douglas Luiz, Khéphren Thuram, Teun Koopmeiners notamment. Locatelli devra retrouver la confiance d'un coach ailleurs et quoi de mieux que Roberto de Zerbi à l'OM.

🔄 La piste Manuel Locatelli est bien concrète pour l’OM !

Pablo Longoria, Medhi Benatia, Giovanni Rossi et Roberto De Zerbi travaillent sérieusement sur cette piste.



L’italien n’est d’ailleurs pas contre une départ de la Juve, alors qu’il souhaite rejouer sous les ordres de… pic.twitter.com/OnxBZ5Xrzk — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) June 29, 2024

En effet, Locatelli a connu ce dernier à Sassuolo. De Zerbi l'avait fait grandir et le milieu lui en est encore reconnaissant. Un très bon point pour l'OM. Le seul détail qui fâche concerne l'aspect financier d'un tel transfert. Marseille n'a pas les moyens d'acheter directement Manuel Locatelli, sous contrat jusqu'en 2028 à Turin. Ainsi, l'idée d'un prêt payant avec option d'achat obligatoire est privilégiée selon Foot Mercato. Locatelli pourrait devenir définitivement marseillais en fin de saison sous certaines conditions. L'OM a les moyens de convaincre la Juventus, surtout que Pablo Longoria et Medhi Benatia sont des anciens de la maison turinoise.