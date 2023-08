Malinovskyi s’en va, Longoria a une surprise pour l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le départ de Ruslan Malinovskyi dans les jours à venir fait peu de doutes du côté de l’OM, qui pourrait profiter de cette vente pour garder Cengiz Ünder.

Frank McCourt est satisfait du mercato réalisé jusqu’à présent par Pablo Longoria mais désormais, le propriétaire de l’Olympique de Marseille aimerait bien quelques ventes. Ces dernières semaines, la tendance était à un départ de Cengiz Ünder vers Fenerbahçe pour une somme comprise entre 10 et 15 millions d’euros. Mais les choses trainent et contre toute attente, l’ex-milieu offensif de l’AS Roma est toujours là.

OM : Malinovskyi sur le départ, deux pistes sérieuses https://t.co/Y8NOgec5qj — Foot01.com (@Foot01_com) August 6, 2023

Il s’entraîne quotidiennement avec le groupe et a été inscrit par Marcelino sur la liste auprès de l’UEFA pour disputer le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions… au contraire de Ruslan Malinovskyi. Preuve sans doute que le départ de l’international ukrainien est bien plus imminent que celui du Turc. Ciblé par Besiktas mais surtout par le Torino, Malinovskyi est sur le point de quitter l’OM pour retrouver la Série A dans le cadre d’un prêt avec option d’achat à 10 millions d’euros.

Cengiz Ünder finalement conservé par l'OM ?

Et si finalement, le départ de Malinovskyi permettait à l’OM de garder Ünder afin de compléter l’armada offensive (Aubameyang, Vitinha, Sarr, Ounahi, Harit, Mughe) à la disposition de Marcelino ? C’est la tendance selon Vincenzo Tommasi, observateur assidu de l’actualité marseillaise dont le compte est suivi par près de 100.000 supporters de l’OM.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cengiz Ünder (@cengizunder)

« Je pense que Longoria voulait faire partir Malinovskyi avant ou au lieu de faire partir Cengiz Ünder mais le turc avait plus d'offres concrètes sur la table. Et maintenant que l'ukrainien est en partance, l'OM réfléchi ou temporise pour Ünder. Pour faire monter les offres ou pour le garder ? » a publié le suiveur de l’Olympique de Marseille, pour qui ce départ de Ruslan Malinovskyi pourrait cacher une excellente nouvelle, à savoir la non-vente de Cengiz Ünder. Ce qui ne déplairait sans doute pax aux supporters olympiens dans la mesure où l’international turc a plutôt une bonne cote en Provence. Et un profil qui peut convenir à Marcelino pour animer l’un des deux couloirs de l’attaque dans le 4-4-2 (ou 4-2-3-1) du technicien espagnol.