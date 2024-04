Tifo-gate ‍: Redouane Bougheraba clashe Pablo Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

A Marseille, on parle presque autant du tifo contesté plébiscitant Redouane Bougheraba que de la défaite de l'OM face au PSG. L'humoriste, attaqué sur sa légitimité, a sorti les griffes.

Les tribunes ont déjà provoqué des gros clashs à Marseille, mais dans ces circonstances, c’est du jamais vu. En effet, le tifo d’avant-match déployé par les supporters de l’OM rendait hommage à Redouane Bougheraba, un humoriste fan du club phocéen et qui va être le premier à se produire au Vélodrome pour un spectacle devant des dizaines de milliers de spectateurs. La réussite du comique marseillais est à souligner, mais de là à en faire un tifo à l’entrée des joueurs lors d’un OM-PSG, il y a tout de même un pas. La vague de critiques tombée sur les dirigeants marseillais a provoqué la vive réaction de Pablo Longoria, qui a estimé que cette animation était malvenue et injustifiée.

Une enquête interne aurait même été lancée, afin de savoir si Amazon, qui diffusait le match et retransmet aussi le spectacle de Redouane Bougheraba, était dans le coup pour ce tifo « sponsorisé ». L’humoriste a rapidement rebondi, multipliant les entretiens pour expliquer qu’il était un grand fan de l’OM, et qu’il fallait se féliciter de la mise en avant de la réussite d’un homme de la ville provençale, même si ce n’était pas un footballeur. Nul doute que l’enquête de Pablo Longoria ne sera pas non plus trop offensive, car le comique voit son spectacle être exploité par Mars360, une société liée à la SASP OM et à Frank McCourt, souligne L’Equipe. Ceci expliquerait même peut-être cela. En attendant, interrogé sur RMC, celui qui anime aussi un programme de Canal+ sur le casting pour trouver un nouveau commentateur pour la chaine cryptée, a lancé une petite pique à Pablo Longoria.

La violente attaque sur Vitinha

Le président de l’OM se plaignait de n’avoir pas été mis au courant d’un tel tifo. « Longoria qui dit qu'il aurait aimé être au courant, nous aussi on aurait aimé être au courant quand il a acheté Vitinha, viré Mandanda, fait sauter Payet. Je suis Marseillais, faut qu'ils arrêtent. Moi je serai toujours au stade dans 10 ans, il y en a certains ils ne seront plus là », a envoyé Bougheraba, qui a plus d’une vanne dans son stock, même si elle égratigne au passage le président de l’OM sur son gros raté du mercato 2023. Le roi du clash a frappé, et nul doute qu’il est même capable de se servir de cela pour ressortir quelques vannes bien musclées lors de son spectacle qui aura lieu au mois de juin au Vélodrome.