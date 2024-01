Longoria viré de l'OM, son remplaçant déjà connu ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a officialisé ce week-end le départ de Pedro Iriondo, un proche de Pablo Longoria. Le président de l'OM serait désormais le prochain à faire ses valises, annonçant une vente de plus en plus proche.

C’était attendu depuis plusieurs semaines, mais c’est dorénavant officiel, Pedro Iriondo, membre du Directoire en charge de la Stratégie et du Développement, a quitté ses fonctions. Après Javier Ribalta, c’est un deuxième membre de la direction de l’OM proche de Pablo Longoria qui quitte le club en plein milieu de la saison. Forcément, dans le climat actuel, tout cela provoque de l'agitation, et sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui pensent que désormais Pablo Longoria est sur la sellette. Un peu seul aux commandes du club phocéen, celui qui a été poussé sur le trône marseillais par Frank McCourt pourrait être le prochain à prendre la porte. Plusieurs insiders confirment que les jours de Longoria à la présidence de l'Olympique de Marseille sont comptés et que son remplaçant serait même déjà connu.

Longoria remplacé par Tessier à l'OM ?

Après le départ de Pedro Iriondo, membre du directoire en charge de la stratégie et du développement, on imagine que Stéphane Tessier devrait devenir le nouveau président de l'OM et succéder à Pablo Longoria.



Reste à savoir quand. Cet été ou dès cet hiver ? Qu'en pensez-vous ? pic.twitter.com/LP4I80LeO1 — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) January 13, 2024

Le compte @MassiliaZone, souvent bien informé, est même très clair sur ce sujet. « L'entourage de l'espagnol est unanime : Longoria ne sera plus le président de l'OM à la fin de la saison, voir dès la fin de ce mercato. Stéphane Tessier, Directeur Général du club olympien qui a pris énormément d'importance ces derniers temps, pourrait être son successeur au poste de Président. Ça sera certainement démenti. Mais c’est indéniablement la tendance depuis plusieurs semaines. Et l’unanimité autour du sujet indique qu’il ne s’agit pas uniquement d’une humeur passagère », précise l'insider.

Bien évidemment, cette rumeur très vive a rapidement été reprise par ceux qui surfent sur la vente de l'Olympique de Marseille, et voient dans ce départ annoncé de Pablo Longoria le prochain pas vers l'officialisation de la cession de l'OM à l'Arabie Saoudite. A l'image de Thibaud Vézirian, ils sont suffisamment prudents pour ne donner aucune date précise, afin de ne pas être éventuellement confrontés à la réalité des faits, mais ce possible départ de l'actuel boss de Marseille est forcément un signal fort. Les prochaines semaines devraient donc être chaudes du côté de la Commanderie.