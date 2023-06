Longoria va faire le ménage au mercato, il jubile

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Comme chaque été, le mercato sera agité à l’OM, où le président Pablo Longoria souhaite renouveler près de la moitié de l’effectif.

Les départs et les arrivées seront nombreuses à l’Olympique de Marseille, comme lors de chaque intersaison depuis que Pablo Longoria est aux manettes. Le président olympien ne s’en est d’ailleurs pas caché lundi en conférence de presse, dévoilant que près de 50 % de l’effectif allait être modifié. Cela concerne notamment les prêts puisque Bailly, Nuno Tavares ou encore Blanco et Kaboré ne seront pas conservés.

La moitié de l'effectif boulversé à l'OM cet été ?

De plus, des joueurs tels que Guendouzi, Balerdi et Ünder pourraient partir en raison de leur belle cote sur le marché des transferts. Comme indiqué par La Provence il y a quelques jours, l’OM vise huit à neuf départs et autant d’arrivées. Un grand remue-ménage qui agace certains supporters, dont une partie aimeraient plus de stabilité d’une année sur l’autre. Eric Di Meco lui est plutôt favorable à ce grand chamboulement.

Pour le consultant de RMC, Pablo Longoria a simplement fait l’analyse que plusieurs joueurs étaient bien trop shorts pour l’OM, d’où la nécessité de les faire partir et donc de chambouler l’effectif. « S’il fait le ménage parce que des mecs ont montré leurs limites psychologiques à un moment donné, il est dans son rôle. Arrêtons de toujours protéger les joueurs. Le constat du président s’avère juste aujourd’hui. Il aurait peut-être fallu remettre tout le monde sur terre derrière la victoire face au PSG » estime le consultant de RMC avant de conclure.

Eric Di Meco valide le choix de Pablo Longoria

« Aujourd’hui on fait le constat que l’OM ne fait pas un bon mois de mai et ça arrive après ce match contre le PSG. Il vit dans le groupe et il avait alerté à l’époque parce qu’il avait senti ce relâchement. Quand tu es président et que tu rentres dans le vestiaire en fin de match, tu le sens » a analysé Eric Di Meco, lequel soutient Pablo Longoria dans sa volonté de chambouler l’effectif marseillais lors du prochain mercato. Et forcément de le rendre plus compétitif avant de se qualifier en Ligue des Champions à l’occasion du troisième tour préliminaire puis de barrage, deux échéances qui attendent l’OM début juin.