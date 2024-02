Longoria s'en va, Riolo révèle le futur président de l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM n'a toujours pas gagné le moindre match en Ligue 1 en 2024 et l'écart se creuse avec les places européennes. A la tête du club cela pourrait bouger brutalement, Pablo Longoria est en danger.

L’Olympique de Marseille s’est enfoncé un peu plus dans la crise après la défaite des joueurs de Gennaro Gattuso à Brest (1-0). Même si l’entraîneur italien a été confirmé jusqu’à la fin de la saison, une élimination jeudi en Europa League pourrait tout dynamiter. Et après la sortie médiatique lunaire et menaçante de Mehdi Benatia dimanche soir sur Canal+ et sur Prime Vidéo, les dirigeants de l’OM sont également dans le collimateur, même si le nouveau conseiller sportif de Pablo Longoria semble hors de danger. Quid cependant du président espagnol de l’OM ? Tandis que la vente par Frank McCourt n’est pas à l’ordre du jour, c’est clairement Longoria qui pourrait passer à la trappe. Et dans l’After, Daniel Riolo a fait savoir que le successeur de Jacques-Henri Eyraud allait être remplacé à la tête du club et que l'organigramme qui va se mettre en place est déjà connu.

Longoria quitter l'OM, changement de patron

Le journaliste de RMC révèle que Pablo Longoria n'ira pas au-delà de la saison 2023-2024 comme président de l'Olympique de Marseille. « Mehdi Benatia est à l’OM pour être le patron, parce que Pablo Longoria va partir et Stéphane Tessier va devenir le président. Benatia sera le directeur sportif, ce sera lui le patron du sportif », a fait savoir Daniel Riolo après la défaite marseillaise au stade Francis-Le Blé. Pour rappel, Stéphane Tessier est l'ancien directeur général de l'AS Saint-Etienne arrivé à l'OM en mars 2022 comme directeur administratif et financier et qui cet automne a également pris la place de Javier Ribalta, très proche de Longoria.

La fin de saison risque donc d'être longue pour le patron de l'OM dont on voit bien qu'il est de plus en plus sur les nerfs, la récente plainte déposée contre Stéphane Guy montrant qu'il n'était plus d'humeur badine. Et si Frank McCourt lui a apporté son soutien dans cette démarche, l'homme d'affaires américain a visiblement compris qu'il devait déjà penser à remplacer le natif d'Oviedo. Nommé le 26 février 2021 après le fameux coup de sang des Ultras à la Commanderie, Pablo Longoria devrait tenir un peu plus de trois ans avant de ranger ses affaires.

La seule question d'ici à la fin de saison est tout de même de savoir si Gennaro Gattuso ira au bout de son contrat sur le banc de l'Olympique de Marseille malgré le soutien ferme de son président. Car de plus en plus d'observateurs sont persuadés que l'Italien ne rêve désormais que d'une chose, se faire limoger sans délai. L'ancien joueur emblématique de l'AC Milan semble avoir perdu son vestiaire, et les accusations de Mehdi Benatia contre Jonathan Clauss risquent de rendre la situation encore plus intenable. Qui de Longoria ou Gattuso partira en premier, la réponse pourrait arriver plus rapidement qu'on le pense.