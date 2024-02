OM ‍: Mise en garde, menace et joueurs à problèmes, Mehdi Benatia se lâche

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Il y a eu un sacré coup de chaud à l'OM à la fin du mois de janvier avec le départ forcé de Jonathan Clauss qui n'a finalement pas été bouclé. Une situation très tendue décryptée par le conseiller sportif du club provençal.

Conseiller sportif de l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia a mis du temps à être nommé à ce poste par le club provençal. Il faut dire que l’ancien défenseur devait tout d’abord se défaire de sa société d’agent de joueurs, surtout qu’il avait des éléments sous contrat avec l’OM, dont Azzedine Ounahi par exemple. Arrivé depuis pour aider le club phocéen à se restructurer et à fluidifier les relations entre les différents secteurs sportifs, l’ancien international marocain a déjà eu quelques temps chauds à négocier. Notamment pendant la fin du mercato quand Jonathan Clauss a été mis sur le marché des transferts pour son manque de sérieux et d’engagement, notamment en raison de sa sortie sur blessure contre Monaco, pour un problème physique que le staff médical marseillais n’a pas détecté.

OM : Fausses blessures et Playstation à gogo, Clauss a fait dégoupiller Benatia https://t.co/2V3CT3XwGS — Foot01.com (@Foot01_com) February 9, 2024

Il s’en est suivi quelques moments chauds, et notamment le discours décrit comme menaçant de Benatia à l’agent de Jonathan Clauss pour provoquer son départ. Ce que l’intéressé dément dans un entretien sur Canal+. « Je suis arrivé au mois de novembre. On m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu'on attendait un petit peu de lui, dans l'attitude, en tant que leader international français. On pensait que le message était passé. Malheureusement, ça ne l'était pas. On arrive contre Monaco. Jo (Jonathan Clauss) demande le changement. Et nous, sur un jour aussi important, t'es obligé de lui dire : « il faut serrer les dents, ce n'est pas un moment où tu peux me lâcher », parce qu'il nous manque 10 ou 12 mecs à ce moment-là. Quand tu sors et qu'on apprend par le staff médical que c'est un coup, qu'en fait il n'y avait rien de particulier, tout le staff n'est pas content. On n'est pas content, on se dit que le joueur il veut partir. Donc le club me demande d'appeler son agent après le match de Monaco, et je laisse une note vocale en demandant s'il peut me rappeler, que c'est important pour nous de pouvoir avancer rapidement », a expliqué à Samir Nasri l’ancien joueur de la Juventus, qui a tenu à préciser qu’aucune menace n’avait été lancée lors de cette conversation probablement musclée tout de même.

Pas de menaces, Benatia a des témoins

« Quand je fais le message, heureusement, il y a les gens du club autour de moi. Donc non, il n'y a pas eu de menace. Il n’y a personne qui va menacer personne, on est dans du football ici. Il y a eu simplement une envie de dire, peut-être que le joueur a des envies d'ailleurs, on les écoute. Mais il n'y a pas eu d'offre, ok, il joue. Il n'y a pas de souci, on verra à la fin de saison ce qui se passera », a livré Mehdi Benatia, qui n’a pas eu d’autres choix que de conserver Jonathan Clauss pour la deuxième partie de la saison, même si ce n’est clairement plus l’amour fou entre l’ancien du RC Lens et l’OM.