L1 ‍: Brest crucifie l'OM à 10, plus rien ne va à Marseille

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

22e journée de Ligue 1 :

Stade Francis Le Blé.

Stade Brestois - Olympique de Marseille : 1-0.

But : Lees-Melou (89e)

Expulsion : Mounié (60e) pour Brest.

Malgré une demi-heure à 11 contre 10, l’Olympique de Marseille s'est fait battre par le Stade Brestois sur un but de Pierre Lees-Melou à la dernière minute de jeu (1-0).

Clairement dans le dur en ce début d’année 2024, le club phocéen voulait profiter de son déplacement en Bretagne pour repartir de l’avant. Mais hormis un potentiel penalty oublié pour l’OM pour une intervention limite de Lees-Melou sur Ndiaye (16e), Marseille ne pouvait compter que sur Blanco, décisif avec plusieurs arrêts importants (5e, 42e), lors du premier acte (0-0 à la 45e).

Après une première période insipide côté marseillais, avec zéro tir cadré, la physionomie du match évoluait à l’heure de jeu avec l’expulsion de Mounié, auteur d’un coup de coude sur Balerdi (60e). Sauf que malgré une supériorité numérique, Marseille ne réussissait pas à faire la différence... jusqu'à ce que Brest n'arrive à trouver la faille en toute fin de match ! Sur un contre, Lees-Melou se jouait de toute la défense marseillaise avant d'ajuster Blanco dans un angle fermé côté droit pour offrir la victoire à son équipe (1-0 à la 89e).

⏱️ 90+7’ | #SB29OM 1️⃣-0️⃣



L'OM s'incline à Brest.



🗓️ Prochain match ce jeudi avec la réception du Shakhtar en @EuropaLeague pic.twitter.com/yLO7HxCGEg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 18, 2024

Encore perdant et incapable de gagner cette année en L1, le groupe de Gennaro Gattuso enchaîne un sixième match de suite sans victoire en L1. L’OM continue ainsi de s’enfoncer dans le ventre mou du championnat à la neuvième place, à six points des places européennes. De son côté, le SB29 d’Eric Roy poursuit son incroyable invincibilité en L1 depuis novembre et repasse dauphin du PSG, devant Nice, Lille et Monaco.