Longoria déniche l'avant-centre de l'OM au Portugal

Par Guillaume Conte

L'OM cherche toujours son buteur pour la saison prochaine, mais Pablo Longoria compte bien faire mouche avec Simon Banza, qui a marché très fort la saison dernière du côté de Braga, l'ancien club de Vitinha.

Un mois après l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas d’avant-centre. Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas fait un pli quand il a reçu l’offre d’Arabie Saoudite, et depuis, Pablo Longoria tente plusieurs options en pointe sans trouver le bon filon. Un joueur comme Eddie Nketiah est très cher pour un remplaçant de Premier League, même pour un gros club anglais. A 20 jours de la reprise, l’OM rêve de faire un coup double en recrutant un joueur compatible avec son nouvel entraineur, et à un prix abordable. C’est à dire où la concurrence ne bat pas forcément son plein. L’objectif pourrait être rempli avec les discussions en cours avec Braga pour faire venir Simon Banza. Le Franco-Congolais de 27 ans possède un parcours atypique, avec une formation au RC Lens où il n’a jamais réussi à vraiment s’imposer même s’il a connu une saison pleine en Ligue 1 en 2020-2021.

Braga est vendeur pour Banza

Parti ensuit pour le Portugal, l’attaquant a trouvé son rythme à Braga, où il a atteint la barre des 20 buts la saison passée. Les clubs lusitaniens ayant l’habitude de très bien vendre, la partie ne sera pas aisée, mais selon A Bola, les négociations ont débuté. Le club de la ville au nord de Porto souhaite toucher 20 millions d’euros pour l’international congolais. Pablo Longoria a sorti sa calculatrice et il serait prêt à lâcher 15 millions d’euros, et des bonus éventuels, afin de récupérer celui qui a été acheté 5 ME par Braga en 2022. L’OM possède toutefois un avantage, c’est que Braga sait que Simon Banza est partant pour cet été, après sa belle saison et en raison de sa valeur marchande élevée. Conserver un joueur qui possède une belle offre n’est pas dans l’intérêt du club portugais, qui va donc écouter attentivement l’offre de l’OM. A Pablo Longoria de jouer désormais pour essayer de faire rapidement venir un avant-centre en Provence.