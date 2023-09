Longoria abandonne l'OM, McCourt est seul au monde ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après la démission de Marcelino et la mise en retrait de Pablo Longoria, Frank McCourt est dans une situation plus inconfortable que jamais à l’OM. L’homme d’affaires américain se retrouve soudainement isolé.

La réunion de lundi soir a plongé l’Olympique de Marseille dans le chaos le plus total et les supporters du club phocéen ne sont pas au bout de leurs peines. Frank McCourt non plus. Ce mercredi, le propriétaire de l’OM a accepté la démission de Marcelino, choqué par les propos tenus par les Ultras lundi soir et qui, se demandant sérieusement où il avait mis les pieds, est reparti en Espagne encore plus vite qu’il n’est arrivé en juin dernier. Pancho Abardonado, épaulé par David Friio et Jean-Pierre Papin, va assurer l’intérim au minimum pour le match de Ligue Europa contre l’Ajax Amsterdam.

Crise à l'OM, Aubameyang dément une sale rumeur https://t.co/bOhPZd5XMi — Foot01.com (@Foot01_com) September 20, 2023

Mais ensuite, un entraîneur sera-t-il nommé pour succéder à Marcelino ? Sauf miracle, non, tout du moins pas avant le prochain match de Ligue 1 contre le PSG dimanche soir au Parc des Princes. Et pour cause, la direction olympienne notamment incarnée par Pablo Longoria et Javier Ribalta, s’est mise en retrait. A en croire L’Equipe, à l’instant T, aucun dirigeant ne cherche d’entraîneur à l’Olympique de Marseille. En interne, Frank McCourt est pourtant très ferme avec Pablo Longoria et sa garde rapprochée, principalement composée d’Espagnols : le boss de l’OM « ne veut pas entendre parler de démissions », rapporte le quotidien national.

Frank McCourt refuse la démission de Pablo Longoria

Il faut dire que depuis plus de deux ans, Frank McCourt est très éloigné du club. Le natif de Boston a donné les clés du camion à Longoria et il est satisfait des résultats et de la gestion du club par l’ancien directeur sportif du FC Valence. Sa démission brutale serait un coup dur qui pourrait être fatal pour Frank McCourt, lequel n’a pas de plan B et n’a absolument personne sous le coude qu’il pourrait nommer à la place de Pablo Longoria. « Comment faire fonctionner le club sans structure adéquate ? Faute d'avoir anticipé un plan B, McCourt se retrouve dans une situation inédite : personne ne cherche de remplaçant à Marcelino, à l'heure actuelle » écrit Mathieu Grégoire, faisant le récits d’une situation totalement lunaire à Marseille à 24 heures de la première journée de Ligue Europa et à quatre jours d’un choc au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain.