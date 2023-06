Longoria a plombé l'OM, le terrible constat

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est incliné face à Ajaccio ce samedi soir en Ligue 1 pour le dernier match de sa saison. L'heure des bilans a sonné et Pablo Longoria passe sur le grill...

L'OM devra très vite se pencher sur son intersaison. Les chantiers sont nombreux pour Pablo Longoria. La priorité sera de trouver un nouvel entraineur après l'annonce du départ d'Igor Tudor. Ensuite, les premiers mouvements de joueurs pourront démarrer. Et il ne faudra pas se tromper pour Pablo Longoria, après un mercato hivernal qui n'aura finalement pas du tout porté ses fruits. Troisième du championnat, l'OM a vu sa place de dauphin être récupérée par le RC Lens. Et heureusement que le championnat s'est arrêté car le podium aurait pu être menacé. Alors que cet exercice est maintenant terminé, Pablo Longoria n'échappe pas aux critiques. Pour Nicolas Filhol, le président espagnol est en partie responsable de la situation à l'OM.

L'OM s'est planté, Longoria accusé

Pour Football Club de Marseille, le journaliste a en effet donné son avis sur les choix de Pablo Longoria. « J’ai envie de parler du mercato d’hiver. On s’attendait à ce que ce soit peut-être le plus qui allait peut-être même te faire jouer le titre avec le PSG. Mais finalement ce mercato d’hiver, il est complètement raté ! Malinovskyi pas au rendez-vous, Vitinha surpayé, Ounahi pas au rendez-vous. Je ne les condamne pas définitivement mais je parle de cette saison. C’était trois joueurs importants que tu as recrutés et qui n’ont rien apporté. Dans le même temps, Lens ils ont recruté deux joueurs, Thomasson et Fulgini, qui les ont aidés à passer un cap et aller chercher cette seconde place. Lens, ils nous ont aussi battus sur le mercato », a notamment indiqué Nicolas Filhol, qui a aussi pesté contre l'irrégularité globale trop importante de l'OM cette saison sous Igor Tudor. Les barrages de Ligue des champions ayant lieu en août, cela ne laisse que peu de temps à Pablo Longoria pour rectifier le tir.