Lionel Messi l'adore, l'OM et De Zerbi foncent dessus

Par Corentin Facy

L’OM de Roberto De Zerbi a entamé son mercato avec les signatures annoncées de Lilian Brassier et d’Ismaël Koné. Le prochain sur la liste pourrait se nommer Valentin Carboni, un Argentin adoubé par un certain Lionel Messi.

Cet été, l’Olympique de Marseille ne disposera pas de moyens illimités pour combler les attentes de Roberto De Zerbi sur le marché des transferts. Le club phocéen a en revanche des idées pour rebâtir un effectif qui a grandement besoin d’être régénéré. Ismaël Koné et Lilian Brassier devraient être les deux premiers renforts de l’entraîneur italien, lequel a soumis un nouveau nom à ses dirigeants. A en croire les informations de Gianluca Di Marzio, l’ancien coach de Sassuolo et de Brighton serait très intéressé par la venue de Valentin Carboni. Sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en juin 2028, le natif de Buenos Aires sort d’un prêt concluant à Monza. Meneur de jeu très habile techniquement, il a retenu l’attention de Roberto De Zerbi, qui rêve de mettre la main dessus.

Une piste validée par un certain Lionel Messi, qui avait adoubé Valentin Carboni il y a quelques mois dans la presse argentine. « Valentin Carboni a un avenir incroyable. Il est à la fois le présent et le futur du football argentin » avait lancé le champion du monde 2022, persuadé de l’immense talent du meneur de jeu de l’Inter Milan. L’OM souhaite profiter du fait que Carboni a peu de chances d’être titulaire chez les Nerrazzuri au vu de la concurrence pour le convaincre de venir à Marseille afin de progresser sous la houlette de Roberto De Zerbi. Reste maintenant à voir si l’Inter Milan sera ouvert à un départ de son jeune talent et si oui, sous quelle forme ? Pour l’heure, on ignore si l’OM souhaite recruter le meneur de jeu de 19 ans via un transfert définitif, ou s’il faudra un prêt sans option d’achat pour convaincre l’Inter Milan. Quoi qu’il en soit, cette piste révélée par Gianluca Di Marzio est à prendre avec sérieux du côté de Marseille, et l’intérêt d’un coach tel que Roberto De Zerbi ne laissera sans doute pas insensible Valentin Carboni.