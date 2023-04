Les supporters de l’OM énervés, il leur demande un effort

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Olympique de Marseille stagne au plus mauvais moment en Ligue 1. Les supporters ne masquent plus leur agacement, ce que Pau Lopez comprend très bien.

Cette saison, l’OM souffle le chaud et le froid, et cela met tout le monde sur les nerfs. Un retour impressionnant en Ligue des Champions pour finalement terminer dernier de sa poule et éliminé de toutes les compétitions. Un exploit face au PSG en Coupe de France, pour se faire sortir par Annecy. Une série exemplaire en Ligue 1 pour croire au titre, et des derniers résultats qui éloignent le rêve et mettent le podium en danger. La situation se tend et les nuls contre Montpellier et Lorient agacent chez les supporters de l’OM.

Union sacrée demandée pour les 8 matchs

Pau Lopez, qui fait l’unanimité au poste de gardien de but, a au moins le mérite d’en être conscient, lui qui a glissé quelques mots en ce sens dans La Provence. « Ce qu’on a fait n’est pas suffisant. Tout le monde doit donner un peu plus, on doit faire mieux. Je sais que les fans sont énervés après nous. On n’a pas fait les choses bien, mais on a besoin d’eux pour les huit matches à venir, on doit être tous ensemble, joueurs et supporters, et on assumera notre saison à la fin. C’est normal qu’ils soient énervés, on a pris deux points sur les deux derniers matches alors qu’on attaque le sprint final », a livré dans La Provence le gardien espagnol, qui comprend la déception et la colère des supporters, qui se demandent pourquoi l’OM ne jette pas toutes ses forces dans la bataille alors que le titre est toujours envisageable avec une équipe du PSG qui peine à convaincre sur les derniers matchs.

La réponse interviendra très rapidement, avec un week-end prochain qui comprend le choc entre le PSG et Lens ce samedi soir, et la réception de Troyes le dimanche soir au Vélodrome. En cas de résultats positifs, l’OM aura encore son mot à dire. Dans le cas contraire, ce sera la lutte pour le podium, qui ne fait pas forcément rêver des supporters qui en ont marre d’attendre 15 ans pour un titre. Mais ce podium est en tout cas l’objectif affiché par les dirigeants olympiens, et il faudra tout de même aller le chercher coûte que coûte dans cette fin de saison mouvementée.