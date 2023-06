Leonardo Bonucci à l'OM, le coup de sang de Longoria

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

A un an de la fin de son contrat, Leonardo Bonucci compte quitter la Juventus pour retrouver du temps de jeu. L'OM est sur le coup pour s'offrir le prestigieux défenseur italien.

Si l'Olympique de Marseille est en passe de finaliser la vente officielle d'Arkadiusz Milik à la Juventus de Turin pour 7 millions d'euros, le club phocéen pourrait continuer de faire affaire avec les Italiens. Cet été, l'OM va avoir plusieurs gros chantiers. Le premier reste de trouver un nouvel entraîneur, mais il faut également recruter dans plusieurs secteurs pour améliorer l'équipe et espérer faire mieux que la saison précédente. Marseille doit notamment renforcer sa défense. Si les arrivées de Samuel Gigot et de Chancel Mbemba ont été concluantes, la saison qui arrive risque d'être plus rude et l'OM souhaite recruter un autre défenseur central, surtout avec le départ d'Éric Bailly qui n'est pas parvenu à se relancer avec les Marseillais. Selon les informations de Tuttosport, l'OM piste sérieusement Leonardo Bonucci. À 36 ans, l'international italien (121 sélections) va probablement devoir se contenter d'un rôle de remplaçant à la Juventus. Une situation qui n'échappe pas à Marseille.

Bonucci veut quitter la Juve, l'OM est attentif

La presse italienne affirme que l'OM pourrait être la porte de sortie du défenseur italien dont le contrat arrive à son terme dans un an. Marseille est un pari intéressant puisque le club phocéen jouera au minimum l'Europe League, tandis que la Vieille Dame sera en Conference League. Un coup dur pour le double finaliste de la Ligue des Champions qui n'est visiblement pas décidé à quitter l'Europe tout de suite. Reste à savoir si l'OM parviendra à assumer son salaire qui se situe autour de 12 millions d'euros ou si Leonardo Bonucci acceptera de faire un effort pour rejoindre les Marseillais. Ce sera vraisemblablement la deuxième option qui sera retenue. Pablo Longoria reste à l'affût car Alessandro Lucci, l'agent de l'ancien joueur du Milan AC, travaille actuellement pour lui trouver un nouveau club cet été. Il y a un gros coup à tenter pour l'OM.