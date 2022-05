Lens va mettre le feu à Monaco, l'OM adore

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Dos au mur dans la course à la deuxième place de la Ligue 1 après sa défaite sur la pelouse de Rennes samedi, l’Olympique de Marseille pourra compter sur Lens lors de la dernière journée du championnat.

Le club phocéen connaît une fin de saison compliquée. Sorti de l’Europa Conférence League par le Feyenoord aux portes de la finale, l’OM est effectivement en train de se saborder en championnat. À cause des revers face à l’OL début mai (0-3) et contre Rennes samedi (0-2), Marseille a grillé tous ses jokers dans la course au podium. Si bien qu’à une journée de la fin, le groupe de Jorge Sampaoli n’a même plus son destin entre ses mains pour la place de dauphin du PSG. Vu qu’au terme d’un incroyable finish, avec neuf victoires de suite depuis la mi-mars, Monaco a doublé l’OM après sa victoire contre Brest samedi (4-2). Afin de récupérer sa deuxième place, synonyme de qualification directe pour la phase de groupes de la Ligue des Champions, Marseille va donc devoir faire un meilleur résultat que l’ASM la semaine prochaine. Et pour cela, Pablo Longoria pourra compter sur Lens, qui affrontera Monaco au Stade Bollaert. C’est en tout cas l’annonce faite par Franck Haise.

Franck Haise : « Ce sera un super dernier match à jouer face à Monaco »

#LeDébrief après #ESTACRCL



💬 Franck Haise : « On a été capable de retourner la situation. »



💬 Florian Sotoca : « Deux week-ends à l'extérieur mais comme à la maison. » pic.twitter.com/CVqqWwQboo — Racing Club de Lens (@RCLens) May 14, 2022

« Ce sont trois points qui nous permettent d'avoir une finale à jouer même si ça ne sera pas la seule finale. Ce sera un super dernier match à jouer face à Monaco. Avoir passé cette barre des 60 points est un signal fort, comme le fait d'être resté dans le match après une première demi-heure très mitigée. On va pouvoir aller au bout de cette saison avec des ambitions », a lancé l’entraîneur de Lens au micro d’Amazon Prime Vidéo. Septième du championnat de France à deux points du Top 5, le RCL fera donc tout son possible pour gagner devant son public, tout en espérant un faux pas de Nice ou Strasbourg pour arracher une place en Coupe d’Europe en vue de la saison prochaine. Une bonne nouvelle pour l’OM, qui sait que Monaco aura donc fort à faire pour garder sa place sur le podium. Mais pour atteindre son objectif, le club phocéen devra aussi faire le travail au Vélodrome contre une très belle équipe de Strasbourg. Autant dire que cette 38e et dernière journée de L1 s’annonce d’ores et déjà passionnante.