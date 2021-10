1-1, Nice et l'OM se quittent bons amis !

Dans : OM, Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

3e journée de Ligue 1 - Match à rejouer

Stade de l’Aube (huis-clos)

Nice – Marseille 1 à 1

But pour Nice : Gouiri (6e)

But pour Marseille : Payet (42e)

Dans un choc pour la deuxième place du classement, Nice et Marseille n’ont pas réussi à se départager 1-1. Les Niçois ont été plus dangereux mais Pau Lopez a été très solide dans les buts de l’OM.

Au stade de l’Aube, l’ambiance était bien moins chaude qu’à l’Allianz Riviera, en août dernier. Toutefois, l’enjeu était très important puisque le vainqueur pouvait devenir le dauphin du PSG. Dans un match « à domicile » un peu particulier, Nice entamait mieux la rencontre, asphyxiant l’OM en début de match. Les Niçois trouvait vite l’ouverture. Kamara alertait Guessand dans la profondeur qui servait sur un plateau Gouiri (6e) dans l’axe. Nice se procurait bien plus d’occasions. Mais, le jeune Guessand vendengeait (14e) puis Gouiri butait sur Pau Lopez pour le potentiel 2-0. Pourtant, juste avant la pause, Nice regrettait ses occasions loupées. Payet se jouait de Bard et venait ajuster Benitez d’une belle frappe (42e) offrant à Marseille une égalisation heureuse sur la seule frappe cadrée du match de l'OM.

La seconde période était beaucoup plus décevante. L’intensité avait fortement diminué et les occasions étaient moins nombreuses des deux côtés. Nice tentait toujours de faire la différence mais Pau Lopez veillait au grain, étant très propre dans les buts olympiens. Après la sortie sur blessure de Evann Guessand (52e), très remuant ce soir, Nice avait plus de mal à mettre en difficulté Lopez. Finalement, les deux équipes se quittaient dos à dos 1 à 1. Une déception plus forte pour Nice, dominateur ce soir, et vainqueur 1 à 0 du match arrêté. Nice reste troisième avec 20 points devant l'OM 19 points et derrière le PSG mais surtout Lens, deuxième, le grand vainqueur de la soirée.