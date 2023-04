Kimpembe chicote Lens, ça fait scandale !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a remporté contre Lens une victoire décisive (3-1) dans la course au titre de Champion de France. Mais après le match, en voulant faire le show, Presnel Kimpembe a agacé pas mal de monde, même si le comportement du défenseur parisien, qui se remet de sa grave blessure, n'a pas été outrancier. On vous explique.

C’est une habitude prise par les joueurs du RC Lens et leurs supporters, après une victoire des Sang et Or à Bollaert, tout le monde vient chanter après le match le désormais célèbre « Olélé olala, mais qu’est ce qui s’est passé ? On les a chicotés ». Le 1er janvier dernier, lors de la victoire de l’équipe lensoise face au PSG, Franck Haise était venu en personne lancer cet hymne pour le plus grand plaisir des fans du RCL. Et visiblement, cette scène était restée dans l’esprit de Presnel Kimpembe. Samedi soir, après le succès parisien contre cette même équipe nordiste, et alors qu’il attendait ses coéquipiers au bord du terrain pour les féliciter, le défenseur international français a décidé d’aller, avec ses béquilles, faire le spectacle devant le Virage Auteuil. Et c’est là que tout a commencé.

Presnel Kimpembe chambre le RC Lens après la victoire du PSG ce soir 🎵#PSGRCL #Ligue1UberEats pic.twitter.com/OSZSD3HaVA — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 15, 2023

Alors qu’il ne restait que quelques joueurs du PSG pour célébrer cet important résultat, puisqu’il permet à Paris de filer vers un onzième titre de champion de France, Presnel Kimpembe a demandé à Michel Montana, le célèbre speaker du Parc des Princes, de lui donner le micro. Et il a aussitôt lancé le célèbre « Olélé olala, mais qu’est ce qui s’est passé ? On les a chicotés ». Un bon vieux chambrage à l’ancienne, rendu un poil ridicule par le fait que Kimpembe était seulement accompagné de quelques coéquipiers.

Très vite, le joueur a rendu le micro et est retourné vers les vestiaires, non sans discuter avec quelques joueurs lensois, dont Brice Samba qui semblait rigoler un peu de cette situation, tandis que Franck Haise estimait même que « si cela manque d’originalité, parce que c’est notre chant, mais c’est de bonne guerre et je comprends. » Tout aurait pu en rester là, mais c'était sans compter avec Twitter.

Kimpembe a énervé pas mal de monde

La suite est arrivée des couloirs du Parc des Princes et des réseaux sociaux. Et Brice Samba, le gardien lensois ne s’est pas dégonflé : « Cela n’avait pas lieu d’être. Je trouve cela un peu petit, mais chacun fait ce qu’il veut. Nous on ne chambrait pas, eux c’est le PSG, nous on est le 11e budget de Ligue 1, mais en tout cas quand j’entends qu’ils chantent ça chez eux, ça veut tout dire. » Chez certains journalistes, une vague est également montée, l'heure n'étant plus au chambrage, alors qu'actuellement le football traverse une crise sur des sujets nettement plus nauséabonds. Correspondant de l'AFP auprès du RC Lens, Laurent Mazure a vite dégainé : « Donc Kimpembe ose chicoter le RC Lens avec cette victoire à 11 contre 10 pendant 71 minutes. Ce niveau… ». Cependant, dans ce torrent de critiques, Giovanni Castaldi a ramené un peu tout le monde à la raison : « Triste époque. Le football se perd à se prendre trop au sérieux et après ça chouine, car les acteurs sont aseptisés. Kimpembe prend la marée, les réseaux se déchaînent. La meilleure réponse est celle de S. Fofana : « Le PSG nous craignait au point de chanter chicoté ». Vivement la saison prochaine que le RC Lens puisse répondre à Presnel Kimpembe, en espérant surtout que ce dernier soit remis de ses pépins physiques.