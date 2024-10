Le vestiaire de l’OM a vibré ‍: « ‍Payet s’est mal comporté, je l’ai insulté ‍»

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans un long entretien accordé à Zack Nani, Florian Thauvin est revenu sur ses relations orageuses avec Dimitri Payet à l’OM. Les rumeurs n’étaient donc pas infondées sur les tensions entre les deux hommes.

Florian Thauvin et Dimitri Payet sont et resteront des joueurs marquants de l’histoire moderne de l’Olympique de Marseille. Même s’ils n’ont pas remporté de trophée, ils ont été des joueurs majeurs du club au 21e siècle. Les deux hommes n’ont cependant pas toujours eu des relations faciles. C’est le moins que l’on puisse dire, et alors que l’on pouvait penser que la presse en faisant des tonnes au sujet des mauvaises relations entre Payet et Thauvin, l’actuel capitaine de l’Udinese a confirmé que le climat a longtemps été électrique dans le vestiaire de l’OM. Interrogé par Zack Nani pour son émission sur Twitch, le champion du monde 2018 a révélé quelques détails croustillants.

« José Anigo nous convoque tous les trois avec Valbuena et Payet et il nous demande s’il y a un problème entre nous, il nous dit de parler et de lui dire le problème. Valbuena ne dit rien, Payet ne dit rien non plus et moi j'hésite mais finalement je parle » raconte Florian Thauvin, encore très jeune à l’époque, avant de poursuivre. « C'est simple, je les respecte, ils ont de grandes carrières, mais ils ne me font pas de passes, je ne fais pas de passes. Et là, José Anigo dit que ce n'est pas normal que ce soit le jeune qui prenne ses responsabilités. Le week-end suivant, on va à Rennes et je m'énerve sur Payet et je l'insulte. Je fais une erreur, une grosse erreur, je reconnais » explique Florian Thauvin, qui raconte ensuite que les tensions et les rancoeurs ne se sont pas arrêtées là puisque lors du deuxième passage des deux hommes à Marseille, Dimitri Payet en a remis une couche alors que de son côté, Florian Thauvin n’avait plus aucun problème avec lui.

Thauvin estime avoir été trahi par Payet

« Il a dit devant tout le monde, 'toi Flo, si t'as un problème avec moi, tu me le dis parce que de ce que je vois, tu joues pour toi. L'année dernière, t'étais pas là, ça se passait très bien’. Pour moi, il m'a mis un coup de couteau dans le dos parce que je lui ai posé plusieurs fois la question et il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème » raconte Florian Thauvin. Les nombreux clashs entre les deux ex-internationaux français n’étaient donc pas une légende, preuve que de vives tensions peuvent exister dans les vestiaires des grands clubs français et parfois pour trois fois rien. Cela n’a cependant pas empêché les deux hommes de briller, tour à tour mais également l’un avec l’autre en rangeant les egos une fois sur le terrain.