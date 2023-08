Le remplaçant de Malinovskyi en Allemagne, l'OM fonce déjà

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Arrivé il y a à peine 6 mois à l'OM, Ruslan Malinovskyi est déjà sur le départ. L'Ukrainien devrait être transféré dans les prochains jours, au Torino ou au Besiktas. Pour prendre sa place, l'OM est déjà sur le Hongrois Roland Sallai de Fribourg.

L'histoire d'amour va être courte entre l'OM et Ruslan Malinovskyi. Le joueur ukrainien était arrivé en janvier dernier en provenance de l'Atalanta Bergame sous forme de prêt. Cet été, l'OM a du lever l'option d'achat obligatoire placée à 10 millions d'euros par l'Atalanta. Un investissement non négligeable qui ne servira à rien. Malinovskyi n'entre pas dans les plans du nouvel entraîneur marseillais Marcelino. C'est une aubaine pour plusieurs clubs européens qui veulent s'offrir le milieu offensif malgré six mois décevants à Marseille. Le Torino et le Besiktas sont en course pour obtenir son transfert dans les prochains jours. Une perte qui devrait être rapidement compensée par l'OM.

Roland Sallai, la piste à 15 ME de l'OM

Toujours très rapide pour réagir et habitué à faire varier l'effectif, Pablo Longoria a déjà ciblé le futur remplaçant de Ruslan Malinovskyi. Il s'agit du Hongrois Roland Sallai qui évolue à Fribourg en Bundesliga. Pouvant jouer attaquant mais surtout ailier droit, il a souvent performé chez le dernier 5e du championnat d'Allemagne ainsi qu'en sélection hongroise. L'OM va devoir toutefois travailler son offre car le dossier n'est pas simple à conclure selon le journaliste Ignazio Genuardi.

En cas de départ confirmé de #Malinovskyi, et en attendant d’en savoir plus sur #Ünder, Marseille a démarré des discussions au sujet du Hongrois #Sallai (#Fribourg), qui apparaît dispo pour 12-15 M€. Concurrence italienne et turque. #Mercato #OM — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) August 5, 2023

« En cas de départ confirmé de Malinovskyi, et en attendant d’en savoir plus sur Ünder, Marseille a démarré des discussions au sujet du Hongrois Sallai (Fribourg), qui apparaît dispo pour 12-15 M€. Concurrence italienne et turque », a t-il publié sur X (anciennement Twitter). Un prix élevé et un dossier difficile mais un profil qui s'insérerait parfaitement dans le onze de Marcelino. A voir désormais l'évolution des dossiers Under et Malinovskyi pour mesurer les réelles intentions de l'OM à propos de Sallai.