Le Qatar est radin, ce cadre de l'OM défait ses valises

Par Guillaume Conte

Elément important de l'OM, Jordan Veretout est envoyé par l'OM au Qatar pour faire une nouvelle belle vente. Mais le joueur bloque tout devant l'offre d'Al-Duhail.

A l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria ne fait pas dans les sentiments et si le départ d’un cadre doit avoir lieu, c’est validé en cas de belle offre. Seul Leonardo Balerdi semble être au coeur du projet, même s’il faudra que l’Argentin prolonge son contrat à son retour de vacances, sans quoi cela pourrait donner des surprises à la fin du mois d’août. Pierre-Emerick Aubameyang est sollicité en Arabie saoudite, et son départ n’est pas impensable. C’est aussi le cas pour Jordan Veretout, qui est annoncé proche du Qatar depuis des semaines. Il s’agit pourtant de l’un des joueurs majeurs de la saison passée, avec une grosse activité et une capacité à réguler le milieu qui a fait beaucoup de bien à l’OM malgré la saison décevante sur le plan collectif.

L’ancien nantais, désormais âgé de 31 ans, fait l’objet d’un intérêt venu d’Al-Duhail au Qatar, avec la perspective d’une très belle vente pour l’OM. Même si les supporters sont partagés de voir un jouer cadre quitter le club dans un secteur déjà en grande difficulté, Pablo Longoria n’a pas de scrupules et le pousse dehors pour empocher une somme qui approcherait des 15 millions d’euros tout de même. L’offre venue du Golfe a été effectuée, mais rien ne se met en place pour un futur transfert. En effet, selon plusieurs sources marseillaises, la gourmandise de Jordan Veretout sur le plan salarial bloque pour le moment toute avancée. Le Qatar n’est pas connu pour être radin sur les salaires, mais le sacrifice de quitter l’OM doit lui permettre de toucher le jackpot aux yeux du milieu de terrain international.

Les Veretout direction Marseille

Un départ n’est donc pas à l’ordre du jour, confirme La Minute OM, histoire de répondre aussi aux messages alambiquées de son épouse, Sabrina Veretout, qui lâche quelques feintes sur les réseaux sociaux. « On prépare à laisser notre maison pour le reste de l’année .. donc rangement à fond », a par exemple envoyé l’épouse de Jordan Veretout, en référence à la maison du couple dans la région nantaise, que la famille laisse donc pendant qu’ils reviennent sur Marseille. De quoi alimenter les rumeurs, même si pour le moment, Veretout n’exclue pas un départ mais demande une offre plus copieuse de la part de la formation de Christophe Galtier pour quitter l’OM.