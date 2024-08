Le PSG n’est plus seul, l’OM va pimenter la Ligue 1

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En plein renouvellement de son effectif, l’Olympique de Marseille bâtit un groupe plus compétitif que la saison dernière. Le club phocéen aura les armes pour jouer les premiers rôles en Ligue 1. Et peut-être même pour concurrencer le Paris Saint-Germain dans la course au titre.

Privé de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain sera-t-il prenable sur une saison ? On aura peut-être un élément de réponse après le déplacement au Havre ce vendredi soir pour la reprise de la Ligue 1. Il faudra également suivre le début de saison des potentiels concurrents des Parisiens, à commencer par l’Olympique de Marseille qui réalise un gros mercato estival. Et qui disposera d’un calendrier allégé sans coupe d’Europe. Pour le journaliste Florent Gautreau, l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi pourrait bien gêner le champion de France en titre.

La Ligue 1 est-elle plus ouverte que d'habitude ?



« Ce qui m'intéresse et m'excite vraiment, c'est l'OM, a commenté le chroniqueur de l’After sur RMC. Par rapport à l'an dernier, en termes de qualité de joueurs, il y avait un nombre trop restreint de joueurs de qualité pour jouer au niveau d'un club comme l'OM. Il y a des joueurs qu’on connaît, je pense à Hojbjerg et Greenwood. Je ne parle même pas de Wahi qu’on connaît très bien. Mais je pense que Marseille, avec un coach comme ça, a vraiment les moyens, sans coupe d’Europe, d’être un bon challenger. »

L’OM sera là

« Sachant qu’en France, il faut que l’OM soit fort pour que tu aies une histoire. Quand Bielsa a terminé champion d’automne, tout le monde y croyait. Tu ne sais pas où ça va, mais en tout cas il y a cette manière d’étirer le suspense. Je pense donc que l’OM sera un élément capital dans la saison, a prédit le journaliste. (...) On doit beaucoup compter sur l'OM et j’y compte, parce que je trouve que le recrutement est vraiment intéressant pour challenger tout le monde, mais notamment le PSG. » Samedi à 17 heures, Marseille débutera son championnat à Brest. Déjà un premier test.