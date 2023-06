Le plan C de l’OM pour le poste d’entraineur dévoilé

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Avec le récent départ d'Igor Tudor, l'OM recherche actuellement son futur entraîneur. Si le dossier Marcelo Gallardo semble être le plus chaud, une surprise de dernière minute n'est pas à exclure.

Troisième de la Ligue 1, l'OM se prépare à un changement drastique cet été. Si des joueurs sont sur le départ, le club phocéen attend également l'arrivée de plusieurs renforts mais surtout d'un nouvel entraîneur. Marseille souhaite réellement faire venir Marcelo Gallardo qui a quitté River Plate en 2022, après avoir notamment remporté 13 trophées avec les Millonarios dont deux Copa Libertadores, équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud. Le technicien argentin n'est pas le seul coach pisté par l'OM puisque Paulo Fonseca est également dans les petits papiers de la direction marseillaise. Outre l'ancien joueur de l'AS Monaco et l'entraîneur du LOSC, l'OM est également intéressé par une ancienne légende du Celtic Glasgow. Le journaliste Patrick Juillard a confié que le coach nord-irlandais a été proposé à l'OM.

Une légende des Celtics se propose à l'OM

Info #Mercato : Neil Lennon a été proposé à l'#OM au début du mois pour le poste d'entraîneur. Libre depuis son départ de l'Omonia Nicosie, le technicien nord-irlandais de 52 ans, légende du Celtic Glasgow, ne dirait pas non à un nouveau challenge en #Ligue1. pic.twitter.com/sKe2k5W7ao — Patrick Juillard (@PatrickJuillard) June 14, 2023

Libre de tout contrat depuis son départ de l'Omónia Nicosie, Neil Lennon est présenté comme le plan C de l'OM si le club ne parvient pas à trouver un accord avec Marcelo Gallardo ou Paulo Fonseca. Neil Lennon a entraîné deux fois le Celtic avec qui il a remporté 4 fois le championnat national ainsi que 4 coupes. Le coach de 52 ans n'est pas insensible à une aventure en Ligue 1. La piste la plus sérieuse demeure évidemment Gallardo mais Lennon reste un prétendant crédible pour reprendre le flambeau d'Igor Tudor. L'identité du futur entraîneur de l'OM devrait bien être dévoilée, alors que le mercato estival va prochainement ouvrir ses portes et que Marseille doit impérativement recruter pour espérer faire bonne figure sur tous les tableaux la saison prochaine. Reste à savoir qui sera le futur chef d'orchestre de la Commanderie.