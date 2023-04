Le pape François arrive à Marseille pour faire des miracles

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Actuellement hospitalisé, le Pape François va poursuivre son périple pour rencontrer les Catholiques de France. Le souverain pontife prépare un voyage à Marseille. Peut-être un moment clé pour faire des miracles à l'OM.

Après sa bonne dynamique depuis la fin de la Coupe du monde, Marseille commence petit à petit à perdre du terrain en Ligue 1. L'OM n'a pris que 8 points sur les 5 derniers matchs et vient de perdre sa deuxième place au classement, au profit du RC Lens. À neuf journées de la fin du championnat, l'OM n'a plus le droit à l'erreur et doit absolument remporter tous ses matchs, afin de valider sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Si la tâche s'annonce compliquée, les Marseillais veulent croire à l'exploit. Heureusement, un coup du destin pourrait aider le club de la cité phocéenne à remplir son objectif. Le pape François doit se rendre prochainement à Marseille pour donner une grande messe en public. C'est peut-être un signe annonciateur de bonnes nouvelles pour l'OM qui a une part importante dans la ville phocéenne.

L'OM attend les miracles

Si le pape François ne viendra à Marseille que le 23 septembre, selon les informations du journal La Provence, il y a une possibilité que la messe se déroule dans l'enceinte du stade Vélodrome qui peut accueillir 67 394 personnes. Plusieurs supporters de l'OM voient, sous la forme de clin d'oeil, l'arrivée du pape comme une bonne nouvelle pour les résultats du club. Des miracles sont désormais attendus à Marseille. L'OM n'est que la septième meilleure équipe de la Ligue 1 à domicile avec seulement sept victoires, quatre matchs nuls et surtout, quatre défaites. La venue du pape François à Marseille pourrait réveiller les ambitions européennes du club provençal, qui ne parvient plus à bien figurer en Ligue des Champions, et se dit que toutes les forces positives, pourraient servir à enfin faire honneur aux couleurs sur le plan européen.