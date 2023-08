Le mercato stoppé d'urgence, Longoria rassure l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Éliminé par le Panathinaïkos au terme d’un match au scénario cruel mardi, l’OM ne disputera pas la Ligue des Champions. Pablo Longoria reconnait que cela pourrait avoir une incidence sur la fin du mercato.

Malgré une prestation collective excellente livrée mardi soir face au Panathinaïkos, l’Olympique de Marseille ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Battus aux tirs au but après une victoire 2-1, les joueurs de Marcelino devront se contenter de l’Europa League. Sportivement, le prestige n’est évidemment pas la même mais économiquement, la différence entre les deux compétitions va également peser sur les finances de l’OM dans la dernière ligne droite du mercato.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Malgré la déception et la colère contre l’arbitrage, Pablo Longoria a évoqué ce point en zone mixte après l’élimination du club phocéen. Et pour le président de l’Olympique de Marseille, c’est surtout le prestige de la Ligue des Champions qui va lui manquer pour attirer certains joueurs dans cette dernière ligne droite. Financièrement en revanche, Pablo Longoria assure que l’OM s’était préparé à tous les scénarios possibles et que cette absence de qualification en C1 ne met pas en danger le projet marseillais.

Pablo Longoria évoque la suite du mercato de l'OM

« On est toujours ancrés sur un projet. Ça ne change rien au projet. Mais c’est une grande déception. Je partage la frustration de tous les Marseillais ce soir. C’est un moment compliqué. 16 ME de manque à gagner entre la Ligue des Champions et l’Europa League ? La différence n’est pas aussi grande, non. On avait projeté une saison dans tous les différents scénarios. Il y a la différence économique (entre la C1 et la C3) et aussi la différence de prestige entre les deux compétitions. Pour nous, pour nos supporters, pour nos sponsors… Ça change un peu la saison mais le projet reste le même. On avait anticipé ce scénario avec les responsabilités qu’on doit avoir » a indiqué Pablo Longoria face aux médias avant de conclure.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Ça ne va pas changer nos idées sur ce qu’on voulait faire d’ici la fin du mercato. Ce que ça change, c’est l’attrait qu’on peut avoir en disputant la Ligue des champions pour recruter certains joueurs. On n’a pas de besoin financier de céder des joueurs. Comme je l’ai dit, on avait prévu tous les différents scénarios. Nos ambitions en C3 ? Penser tout de suite à la Ligue Europa, c’est compliqué. On doit se remettre tout de suite la tête à Metz. La Ligue Europa, on y pensera plus tard. Ce soir, c’est surtout de la déception et de la frustration qu’on a en tête » a indiqué le président de l’Olympique de Marseille. Peu importance les moyens financiers à disposition et le prestige de la Ligue des Champions en moins pour attirer des joueurs, Pablo Longoria sait que son mercato est encore loin d’être terminé. Il vise notamment une doublure à Jonathan Clauss et un milieu offensif pour le couloir gauche d’ici le 1er septembre.