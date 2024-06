L’OM encaisse 15 millions d’euros, il n'y a pas de quoi être fier

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Dans un dossier totalement plombé depuis un an, l'OM a fini par se défaire définitivement de Vitinha, transféré pour 15 ME au Genoa. Tout le monde est tombé d'accord, et Pablo Longoria met fin comme il peut à ce fiasco financier et sportif.

Les clubs français vont avoir du mal à lancer leur mercato, qui vient pourtant d’ouvrir ses portes, étant donné qu’ils n’ont absolument aucune idée de leur budget réel pour la saison prochaine. Difficile de tenter de gros investissements dans ces conditions et la logique voudrait que la première partie du mois de juin soit surtout synonyme de départs et de ventes, plus que de recrues et d’achats. Car les autres clubs européens ne sont pas touchés par cette incertitude et ils comptent bien en profiter pour faire leur marché en France. Toutefois, il y a une première transaction de taille qui voit le jour en cette fin de semaine, et cela ne va pas déplaire au club de Ligue 1 concerné.

L'OM limite la casse avec 15 ME

En effet, l’informateur italien Gianluca Di Marzio annonce que l’OM et le Genoa ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Vitinha. La recrue la plus chère de l’histoire du club provençal n’a jamais trouvé sa place, et a été cédée l’hiver dernier au club de Gênes dans un prêt avec option d’achat. Malgré des performances encourageantes et un souhait de rester en Italie, le Portugais n’a pas vu le Genoa lever l’option d’achat. Ont toutefois débuté des nouvelles négociations et elles ont abouti à un accord annonce le spécialiste du mercato.

#Vitinha resta al @GenoaCFC: i rossoblù lo riscatteranno e l'@OM_Officiel avrà un controriscatto a cifre molto elevate. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 13, 2024

Ainsi, l’OM va recevoir un peu moins de 15 millions d’euros pour la vente de son attaquant, acheté pourtant 32 millions d’euros (bonus compris) 18 mois plus tôt. Une grosse perte financière même si Pablo Longoria a tenu à inclure une clause de rachat, au cas où Vitinha casserait tout en Serie A et cela permettrait alors à l’OM de le récupérer pour un montant plus abordable. Néanmoins, la transition est finalisée et tout le monde y a trouvé son compte, le joueur étant pressé de quitter définitivement Marseille où il n’a jamais pu répondre aux attentes et supporter la pression. Une première grosse vente pour l’OM, et qui pourrait permettre une fois le dossier de l’entraineur bouclé, de débuter le recrutement avec un temps d’avance.