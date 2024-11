La prochaine pépite de l’OM, c’est lui

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Alors qu'il n'a même pas encore fêté ses 16 ans, Milan Leccese fait déjà beaucoup de bruit au centre de formation de l'Olympique de Marseille. Il ne fait aucun doute qu'il est la prochaine pépite phocéenne.

Si l'Olympique de Marseille a de nombreux atouts qui lui permettent de s'inscrire parmi les plus grands clubs de France, la formation n'en est pas forcément un. Le club phocéen accuse un sérieux retard sur ses concurrents qui, eux, ont mis le paquet pour sortir des jeunes du centre chaque année en leur offrant un temps de jeu parfois conséquent en équipe première. C'est notamment le cas de l'Olympique Lyonnais, de l'AS Monaco, du LOSC ou plus récemment du Paris Saint-Germain. A Marseille, il est rare de voir un jeune émerger de la réserve et se retrouver à enchainer les matchs en professionnel. Milan Leccese (2008) pourrait bien faire exception, lui qui fait déjà beaucoup parler de lui au cœur de la formation olympienne.

Milan Leccese, le futur de l'OM ?

🔵Il incarne l'un des plus sûrs espoirs du centre de formation de l'OM 👉 https://t.co/Hw4P2d74xZ pic.twitter.com/M3CLN70zvk — La Provence OM (@OMLaProvence) November 14, 2024

Né le 30 novembre 2008, Milan Leccese fêtera ses 16 ans à la fin du mois. Un âge qui lui permet de signer son premier contrat professionnel. Mais avant d'en arriver là, le milieu de terrain passé par l'AS Gémenos (2013-2016) et le SC Air Bel (2016-2018) doit continuer à faire ses preuves dans les classes inférieures de l'Olympique de Marseille. Aussi talentueux soit-il, Milan ne souhaite pas griller les étapes. Nasser Larguet, ancien directeur du centre de formation de l'OM (2019-2022), l'affirmait. « Il y a toujours la dimension mentale et celle de son entourage. Le sien est sain. Le danger, c’est que tout le monde lui disait qu’il était très bon. Le talent n’empêche pas le travail. Milan a cette aptitude-là, il est travailleur », expliquait-il.

Milieu de terrain à vocation offensive, le jeune joueur natif de Marseille est considéré comme un métronome. « Le maître à jouer de l’OM. Quand il avait le ballon, il se passait quelque chose. (…) Il s’imposait par sa vista, son intelligence de jeu, un volume impressionnant. Il est là où il doit être », racontait un organisateur du tournoi de Sens 2022. Dès son plus jeune âge, Milan Leccese a impressionné ses formateurs et autres observateurs. En 2023, il signe le jour de ses 15 ans un accord de non-sollicitation. Aujourd'hui, il est l'un des éléments indispensables des U17 Nationaux de l'OM, lesquels dominent le classement du Groupe E avec 25 points pris en 11 matchs. En attendant une signature en professionnel et devenir enfin un joueur du centre de formation qui brille en pro, et au Stade Vélodrome ?