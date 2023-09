La L1 sans le PSG, cet ancien coach de l'OM en rêve

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Entraineur éphémère mais apprécié de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli est revenu avec une certaine nostalgie sur la saison 2021-2022. L'Argentin se voyait champion, sans un PSG hors sol.

Voilà bientôt 15 ans que l’OM n’a pas remporté le moindre trophée en France. Si cela correspond environ au rachat du Paris SG par le Qatar, ce n’est bien évidement pas la seule explication puisque des clubs comme Montpellier, Monaco, Nantes, Nice, Rennes, Lille ou Toulouse ont entre temps réussi à grappiller quelques lauriers. Mais en championnat, faire tomber le PSG relève en effet de l’exploit, tant les joueurs parisiens ne laissent que des miettes aux adversaires sur 38 journées. Il y a deux ans, sous l’impulsion de Jorge Sampaoli, l’OM affichait un visage séduisant au point de récolter 71 unités au compteur en fin de saison. Insuffisant pour prendre le meilleur sur un PSG largement dominateur et qui terminait avec 86 points. De quoi faire pester l’entraineur argentin, persuadé que son palmarès et celui de Marseille auraient pu être différents si jamais le club de la capitale n’était pas dans une autre galaxie.

L'OM aurait été champion...

« L’équipe était très bonne dans un championnat très physique. On aurait remporté le championnat s’il n’y avait pas eu le PSG qui disputait un autre championnat. Je me suis senti heureux d’avoir pu transmettre une idée différente dans un championnat distinct avec une manière de sentir mon amour pour le ballon et pas seulement de courir. Un football qui m’identifie », a livré l’ancien coach du FC Séville désormais au Flamengo, sur la chaine Twitch du club sévillan. Des regrets compréhensibles, même si le PSG ne laisse pas beaucoup de chances à ses adversaires en Ligue 1. En tout cas, cela aura permis à Sampaoli de découvrir des joueurs et de prendre du plaisir avec eux, comme il l’explique en rendant hommage à de nombreux éléments, tous partis de l’OM au passage. « J’ai été surpris par de nombreux joueurs comme Payet, Guendouzi, Gerson, Kamara, Saliba… J’ai vraiment apprécié dirigé cette équipe. Vraiment », a confié le technicien de 63 ans, qui a démissionné de l’OM en juillet 2022 en raison de l’incapacité du club provençal à aller chercher des joueurs capables d’aider Marseille à viser plus haut.