La Juve lâche Milik, l'OM trouve un client plus sérieux

Par Mehdi Lunay

Le secteur offensif de l'OM ne devrait pas contenir Arkadiusz Milik la saison prochaine. En tout cas, les dirigeants phocéens veulent vendre l'attaquant polonais. La solution est attendue en Italie. La Juve a abandonné mais un autre cador a pris sa place.

On ne sait pas encore si Alexis Sanchez restera à l'OM la saison prochaine. Toutefois, s'il part cet été, Marseille ne misera pas sur Arkadiusz Milik pour le remplacer. Pourtant efficace devant les buts, le Polonais n'est pas jugé compatible avec le jeu de l'OM. Cela fait plus d'un an que les dirigeants marseillais tentent de le vendre au mercato, sans succès. Milik a été prêté à la Juventus Turin pendant la saison. Le bilan est globalement positif avec 9 buts inscrits en 39 matchs. Les Bianconeri ont même laissé penser qu'ils lèveraient l'option d'achat fixée à 7 millions d'euros par l'OM.

Milik à la Lazio pour 10 millions d'euros ?

Néanmoins, la situation du club turinois a tout bouleversé. Qualifiée pour la modeste Ligue Europa Conférence et dans le viseur des autorités italiennes, la Juventus devra penser son budget à l'Euro près. Autant dire que Milik n'est plus une priorité désormais. La Juve ne va pas lever l'option d'achat, renvoyant directement le joueur polonais à l'OM. Heureusement, le profil de Milik amène un autre prétendant italien : la Lazio.

Un accord à 10 M€ attendu ! https://t.co/1JXURMQPKh — Foot Mercato (@footmercato) June 10, 2023

Selon le journal italien La Repubblica, le club romain a déjà entamé les négociations avec son homologue marseillais. Le dossier est même parti pour se conclure dès la semaine prochaine avec un transfert à 10 millions d'euros. Une somme supérieure à celle qu'offrait la Juventus, ce qui contentera logiquement Pablo Longoria. Milik aussi trouvera son compte. L'attaquant polonais sera assuré de disputer la Ligue des champions à Rome la saison prochaine. Surtout, il retrouverait sur le banc laziale Maurizio Sarri qu'il avait côtoyé à Naples. Les deux hommes s'entendent très bien et aimeraient bien travailler ensemble à nouveau. Ce transfert ne devra toutefois pas trainer puisque la Lazio a aussi des cibles plus jeunes : Giovanni Simeone (Naples) et Santiago Gimenez (Feyenoord) notamment.