La justice sans pitié avec l’OM, il va falloir payer ‍!

Malgré la saisie du tribunal administratif de Marseille, l’OM n’a pas réussi à avoir de ristourne sur les loyers du Stade Vélodrome pendant la pandémie de Covid-19. Ce qui représente une perte de plusieurs millions d’euros…

Entre l’OM et la Mairie de Marseille, la tension est de plus en plus grande. Il faut dire que la gestion du Stade Vélodrome est source d’embrouilles, notamment à propos de la période du Covid. Entre 2020 et 2021, l’OM avait dû annuler plusieurs matchs à domicile avant de jouer une saison entière ou presque à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus. Une période durant laquelle le club phocéen a perdu énormément d’argent sans la billetterie et les recettes de jour de match. C’est donc pour cette raison que l’OM avait demandé, à deux reprises, à la mairie de Marseille de lui faire une fleur sur les redevances d'occupation du stade Vélodrome. Une demande refusée par les pouvoirs politiques. L’OM avait alors saisi le tribunal administratif en réclamant « l'annulation des quatre avis de sommes à payer que la commune lui a notifié », mais la juridiction administrative a donné tort au club olympien ce jeudi.

L’OM doit bien payer les 8,2 millions d’euros

« Les circonstances sanitaires liées au Covid-19 sont sans influence sur le caractère exigible des redevances dues au titre de la période en cause, en dépit des restrictions qui en ont découlé », a expliqué le tribunal dans un communiqué. Si l’OM a donc dû verser les 8,2 millions d’euros en question dans cette affaire, la ville « n'a pas réclamé à l'OM le paiement de la part variable de la redevance, assise sur le chiffre d'affaires hors taxes généré par l'activité de la société et de ses prestataires ». Un moindre mal pour le club phocéen, qui ne digère toutefois pas cette décision. D’autant plus que la mairie de Marseille a récemment annoncé à la direction phocéenne que le loyer du Vélodrome va passer de 6,5 millions d'euros à 8 ME par saison en part fixe à partir de l’année prochaine… Pas de quoi réchauffer la relation entre l’OM et la mairie de Marseille.