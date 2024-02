La galère et le harcèlement à l'OM, Aubameyang se lâche

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Avec 6 buts en Ligue 1, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas encore le rendement attendu à l'OM. Le Gabonais a été très critiqué par les supporters marseillais et cela l'a profondément affecté.

Pierre-Emerick Aubameyang symbolise mieux que quiconque la saison de l'OM : inconstant, capable du meilleur comme du pire et finalement décevant quand on fait le bilan statistique. L'attaquant gabonais a marqué 6 buts en Ligue 1 et a délivré 7 passes décisives. Ce n'est pas trop mal pour un attaquant de Ligue 1 mais ce n'est pas à la hauteur de l'ancien buteur d'Arsenal, de Dortmund et du Barça. Aubameyang s'est amélioré au fil des semaines à Marseille après une entame assez compliquée en championnat. Il a quand même marqué 5 fois lors des 7 derniers matchs de Ligue 1.

Aubameyang au fond du trou en début de saison

Pierre-Emerick Aubameyang ne peut que reconnaître ce début difficile. Interrogé par Mathieu Debuchy pour l'émission Dimanche Soir Football de Prime Vidéo, le Gabonais a confirmé sa difficile prise de contact avec le public marseillais. Pas encore en jambes, il a payé son manque de rythme des derniers mois et a reçu un accueil glacial du Vélodrome. Les supporters de l'OM n'ont pas hésité à le siffler à plusieurs reprises et cela a marqué l'attaquant gabonais.

💬 @Auba : "Les premiers mois ont été compliqués."



« Ça n’a pas été facile pour être honnête. Ça a été compliqué. D’abord, ça a été dur de trouver le rythme, c’était ça le plus dur après une saison passée sans jouer. Un joueur comme moi qui arrive à Marseille, il y a forcément de l’attente », a t-il indiqué. Heureusement, l'heure est à l'apaisement pour Aubameyang. Il sera encore plus tranquille à Marseille s'il aidait l'OM à gagner du côté de Lyon dimanche soir.