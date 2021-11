La DNCG sanctionne l’OM, Sampaoli va être fou

Dans : OM.

Par La Rédaction

Quelques jours avant d’affronter l’OL dans l’Olympico de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille a reçu une mauvaise nouvelle en provenance de la DNCG.

L’été dernier, en conclusion de l’exercice 2020-2021, le club phocéen avait déjà été encadré par le gendarme financier du football français. Rebelote en cette fin d’année, puisque la DNCG a de nouveau pris la décision de punir l’OM. « Dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2021-2022, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l'article 11 du Règlement de la DNCG : encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations pour l’Olympique de Marseille », explique la direction nationale du contrôle de gestion dans un communiqué publié par la LFP ce vendredi soir. Une petite sanction qui ne surprend donc personne à Marseille, car malgré beaucoup d’efforts, les dirigeants marseillais ne peuvent pas inverser la tendance en l’espace de quelques mois. Surtout que l’OM n’a touché que 4,5 millions d’euros sur le marché des transferts l’été dernier. Et sachant que Marseille avait cumulé un déficit de près de 100 ME en fin de saison dernière, la situation de l’OM reste instable.

La DNCG bloque le mercato, Sampaoli ne va pas aimer

Si Pablo Longoria et ses équipes payent un peu les pots cassés du passé, Frank McCourt fait tout son possible pour garder son club au plus haut. Pour cela, le propriétaire américain n’a pas hésité à réinjecter 50 ME dans les caisses de son club pour lancer cette saison. Pas sûr donc qu’il remette encore la main à la poche lors du prochain mercato. Car après avoir dépensé plus de 60 ME l’été dernier, pour recruter des joueurs comme Gerson, Lirola ou Balerdi, Marseille n’aura plus vraiment d’argent pour effectuer des transferts. Ce qui avait déjà été le cas en août dernier, quand l’OM avait eu du mal à boucler le dossier Amine Harit, finalement prêté par Schalke 04 sans option d’achat. En tout cas, cette nouvelle de la DNCG ne va pas plaire à Jorge Sampaoli, qui a récemment réclamé l’arrivée de plusieurs renforts lors du prochain mercato hivernal. Sauf qu’en 2022, l’OM devra d’abord vendre avant d’acheter. Tout cela en gardant un effectif le plus compétitif possible afin d’aller chercher l'objectif prioritaire et vital qu’est la qualification en Ligue des Champions via un podium en L1.