OM : Feu vert de la DNCG, Amine Harit signe à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

N'ayant pas réussi à vendre le moindre joueur, l'Olympique de Marseille a finalement obtenu le feu vert de la DNCG pour la venue d'Amine Harit sous forme de prêt sans option d'achat.

Au lendemain de la fin du marché estival des transferts, Pablo Longoria peut respirer, le président de l’OM a en effet obtenu le droit de valider l’accord trouvé avec Schalke 04 pour la venue d’Amine Harit. Le milieu offensif du club allemand, relégué en D2, était arrivé samedi dans la cité phocéenne et depuis il attendait que l’opération se finalise. Cependant, faute d’avoir réussi à vendre Boubacar Kamara à Newcastle ou Duje Caleta-Car à Wolverhampton, l’Olympique de Marseille devait faire accepter par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion le prêt sans option d’achat renégocié mardi.

On est pas bien ensemble ? 👀👀 — Amine Harit (@Amine_000) September 1, 2021

Et selon plusieurs sources, le gendarme financier du football a donné son feu vert à cette opération après avoir contrôlé que tout cela restait dans les clous. L'OM devrait donc rapidement officialiser la signature d'Amine Harit qui sera le dixième renfort du mercato 2021, tout cela sans que Marseille ne cède le moindre joueur. Le milieu de terrain a d'ailleurs confirmé avec malice que l'annonce de sa signature à l'Olympique de Marseille était imminente en lançant sur les réseaux sociaux une célèbre formule utilisée par le community manager de l'OM il y a quelques années un soir de deadline day : « on est pas bien ensemble ? ». De son côté, RMC précise que pour aboutir à cet accord, deux joueurs de Marseille, à savoir Pol Lirola et Alvaro Gonzalez, ont accepté une baisse de salaire.