L1 : Lorient neutralise Marseille, très mauvaise affaire pour l'OM

Dans : OM.

Par Alexis Rose

30e journée de Ligue 1 :

Stade du Moustoir.

FC Lorient - Olympique de Marseille : 0-0.

Sous pression après les victoires de ses concurrents directs dans la course au podium, l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul et vierge sur la pelouse de Lorient (0-0).

Pour continuer à croire au titre, le club phocéen n’avait qu’un seul objectif en Bretagne ce dimanche soir : la victoire. Sauf qu’après une première période plutôt timide, avec des occasions d’Under (12e) et de Balerdi (39e), l’OM rentrait bredouille aux vestiaires.

Mi-temps au Moustoir. Pas de but dans ce premier acte.



Les Lorientais tiennent tête aux Marseillais et réalisent une belle prestation pour le moment.



Tout reste à faire pour les hommes de Régis Le Bris ! 🐟🧡



45' I 0-0 I #FCLOM pic.twitter.com/fTZF0obEiv — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) April 9, 2023

Après la pause, Lorient continuait de bien neutraliser les Marseillais, Dieng étant même tout proche d’ouvrir le score pour Lorient contre son ancien club (63e). Par la suite, l’OM tentait de pousser avec Nuno Tavares (65e), mais sans réussite finale (0-0), Pau Lopez devant même se transformer en sauveur en fin de match devant Koné (89e).



À cause de ce résultat nul, l’OM fait la très mauvaise opération de cette 30e journée dans la course au podium. Puisqu’après les victoires du PSG et de Lens un peu plus tôt dans le week-end, Marseille se retrouve à deux points de la deuxième place et à huit longueurs du fauteuil de leader, toujours occupé par Paris. Autant dire que Marseille n’aura pas d’autre choix que de gagner contre Troyes au Vélodrome la semaine prochaine pour profiter un peu du choc entre les deux premiers de la L1.