L1 : L'exploit du siècle pour l'OM, elle en rêve

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

La mauvaise série du PSG avec deux revers de rang en L1 fait les affaires de Lens et l'OM. Deux formations, revenues à 6 points des Parisiens, qui peuvent songer à faire chuter l'ogre parisien. La journaliste de beIN Claire Arnoux en rêve en tout cas.

Plus que jamais, le PSG n'est plus intouchable en Ligue 1. Les Parisiens ont perdu cinq fois en championnat depuis le début d'année 2023, soit cinq revers en 13 matchs seulement. Le constat est encore plus alarmant à court terme puisque le PSG, invaincu à domicile jusqu'alors, vient de tomber deux fois de suite dans son Parc des Princes contre Rennes (0-2) et l'OL (0-1). Un bilan catastrophique qui redonne espoir aux supporters marseillais et lensois. Les deux dauphins du PSG sont revenus à 6 points de la tête et le calendrier parisien (déplacement à Nice et accueil de Lens) peut leur permettre de concurrencer un leader en perdition.

Un titre de l'OM serait le séisme de la décennie en L1

Voir le RC Lens sacré serait la conclusion d'un beau conte de fées mais voir l'OM l'emporter serait peut-être encore plus retentissant. Quel beau pied de nez que de voir le rival marseillais titré au nez et à la barbe du grand PSG ? Claire Arnoux est très curieuse de voir l'impact d'un tel scénario sur la Ligue 1 et le football français. Même si elle doute des chances de l'OM, la journaliste de beIN Sports a confié à Europe 1 vouloir le sacre des Marseillais.

🗣️ @Claire_Arnoux :"Je suis très partagé. Lens, car il y a une ferveur qui transcende. Et #Marseille, car je ne suis entouré que de supporters de l'#OM ! Un truc comme ça, on en entendrait parler pendant des années !" pic.twitter.com/wT0hqMzyjD — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) April 4, 2023

« Je suis très partagée… Je trouverai ça assez chouette que ce ne soit pas le PSG. Lens ou l’OM, un de ces deux clubs… Lens, il y a une ferveur dans ce club. Ils ont l’amour de tous les amoureux du football. Marseille, je ne suis entourée que de supporters de l’OM donc ça me ferait plaisir pour eux ! Même si on le sait, avec les supporters marseillais, un titre comme ça, on en entendrait parler pendant des années voire des siècles (rires). Je pense que Lens a plus de chance que l’OM parce que le calendrier marseillais est assez difficile. Ils ont Lyon, Lens et Lille, ça va être dur. Le match entre l’OM et Lens va être incroyable ! Ce sera un peu comme une finale même si ce n’est pas celui qui décidera qui gagnera le championnat mais à priori la deuxième place. Ce sera assez passionnant de suivre cette fin de championnat. Ça fait du bien d’avoir ce suspens-là dans le football », a t-elle lâché. Au vu du retard de l'OM sur le PSG après le dernier classique, on aurait à coup sûr l'un des plus grands renversements de situation de l'histoire de la Ligue 1.