L1 : Julien Cazarre annonce la victoire de l'OM contre Bordeaux

Dans : OM, Ligue 1, Bordeaux.

A la veille du match OM-Bordeaux, Julien Cazarre s'est penché, pour le compte d'un site de pari en ligne, sur cette rencontre diffusée dimanche soir sur Canal+. Pour le trublion de la chaîne cryptée, il n'y a aucun doute sur l'identité du club qui remportera cette rencontre entre deux équipes en forme de la Ligue 1.

« Marseille-Bordeaux, ça c’est un beau match, c’était un peu le clasico dans les années 80. On va voir un Vélodrome bien rempli, à bloc derrière son équipe, en plus une équipe qui marche bien. Franchement c’est cool d’avoir un match comme ça à 21h le dimanche (...) 17 matches de l’OM sur 22 le dimanche à 21h...Non mais franchement on en a plein le cul, on peut pas faire Paris un peu (...) Il y a trois mois l’OM était nul et Bordeaux aussi, donc c’était un match serré. Mais là l’OM est meilleur...mais Bordeaux aussi (...) D’après les stats ça va être un match serré, mais ça sert à rien les stats. Si on en parle à la télé c’est parce que sinon on a rien à dire d’intéressant. Si on écoute les stats, le meilleur gardien du PSG c’est Daniel Alves (....) Pour en revenir à OM-Bordeaux, le favori c’est l’OM, dix matches sans défaite, ils ont le vent en poupe, Bordeaux revient bien avec Gustavo Payet. Mais à Marseille on s’en fout, Thauvin marche sur l’eau, sa frappe enroulée de n’importe où elle finit dans la lucarne. Et surtout l’arme absolue de Marseille, Mitroglou, est blessée, et ça change tout (...) L’OM va infliger la première défaite de l’ère Poyet. Je dis 3-1, 4-1... », annonce Julien Cazarre, qui mise donc sur l'Olympique de Marseille.